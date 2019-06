Fortnite Fortbyte 20: dove e come trovarlo al centro di uno qualsiasi dei primi tre cerchi della tempesta

Una semplice e comoda guida per trovare senza difficoltà il Fortnite Fortbyte 20 al centro di uno qualsiasi dei primi tre cerchi della tempesta

Continua imperterrita la caccia agli agognati Fortnite Fortbyte all’interno della mappa di gioco del battle royale di Epic Games. Come ben saprete, una volta raccolti tutti i Fortbyte disseminati per la mappa di gioco sarà possibile decifrare il segreto nascosto della Stagione 9 del titolo. Il collezionabile rilasciato oggi è il Fortnite Fortbyte 20. Scopriamo subito come trovarlo.

Riuscire a recuperare l’agognato collezionabile di oggi sarà decisamente più facile del solito. Per prendere possesso del Fortnite Fortbyte 20 basterà infatti posizionarsi al centro di uno qualsiasi dei primi tre cerchi della tempesta.

Vi lasciamo di seguito un video per facilitarvi nell’individuazione del Fortnite Fortbyte 20.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 20, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: