Ninja Gaiden 2 Black: arrivano New Game+, Photo Mode e altre novità

Un nuovo aggiornamento per Ninja Gaiden 2 Black è stato rilasciato da Koei Tecmo e Team NINJA, introducendo nuove funzionalità e correzioni per il remake dell'iconico capitolo della serie, uscito a sorpresa qualche settimana fa. L'update è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC, aggiungendo la modalità New Game+, una Photo Mode e la possibilità di nascondere l'arma da lancio sulla schiena del personaggio.

La modalità New Game+ permette ai giocatori di iniziare una nuova partita mantenendo le armi e le abilità Ninpo sbloccate in precedenza, anche se riportate al livello 1. La Photo Mode consente, invece, di scattare screenshot muovendo liberamente la telecamera entro certi limiti.

L'aggiornamento include anche diversi bilanciamenti al gameplay:

Riduzione dei punti vita dei nemici nei capitoli 8 e 11

Aumento del numero di nemici nei capitoli 13 e 14

Potenziamento dei danni inflitti da alcuni attacchi di Ayane

Tra le correzioni principali figurano la risoluzione di problemi di controllo ad alti frame rate, bug che causavano uscite fuori dai limiti della mappa o impedivano la progressione in certi capitoli, e crash durante sessioni di gioco prolungate.

Ninja Gaiden 2 Black è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PC via Steam e Microsoft Store. Il gioco è inoltre incluso nel servizio in abbonamento Game Pass di Microsoft.

Ninja Gaiden fece il suo debutto nel 1988 come gioco arcade, sviluppato da Tecmo (ora parte di Koei Tecmo). La serie è nota per la sua difficoltà elevata e l'azione frenetica, caratteristiche che l'hanno resa iconica tra gli appassionati. Il protagonista, Ryu Hayabusa, è diventato un personaggio emblematico nei videogiochi, apparendo anche in altre serie come Dead or Alive.

Una curiosità interessante riguarda il nome del gioco: in Giappone, la serie è conosciuta come "Ninja Ryukenden", che si traduce approssimativamente come "La Leggenda del Ninja Drago". Il cambio di nome per il mercato occidentale fu una scelta di marketing per renderlo più accattivante per il pubblico internazionale. Lo sapevate?