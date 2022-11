Nonostante alcuni contenuti recenti come la Master Collection (trovate qui la nostra recensione), Ninja Gaiden e Dead or Alive sono due franchise storici per Team Ninja che moltissimi fan vorrebbero rivedere in una versione aggiornata. Durante una conferenza tenuta per la Korea G-Star, abbiamo scoperto che questo desiderio potrebbe presto realizzarsi.

Il team di sviluppo, infatti, ha confermato di essere al lavoro sul reboot sia di Ninja Gaiden che di Dead or Alive. Team Ninja, tuttavia, non ha voluto sbilanciarsi su ulteriori dettagli su questi progetti. Il successo ottenuto con la Master Collection e con il nuovo Dead or Alive 6 (che potete acquistare su Amazon) hanno probabilmente spinto il team a cimentarsi in questa riedizione dei capitoli più amati di entrambe le serie che, dunque, arriveranno in una veste totalmente nuova.

Quello che sappiamo è che i reboot in questione si rivolgono ai capitoli di esordio per entrambe le serie. Parliamo dunque della seconda trilogia di Ninja Gaiden, pubblicata nel 2004 e del primo capitolo di Dead or Alive che, nella sua versione arcade, è uscito invece nel 1996. Entrambi i titoli sono stati diretti da Tomonobu Itagaki ma è quasi certo che il progetto verrà affidato ad un altro team di sviluppo. L’autore dei due titoli, infatti, ha abbandonato Team Ninja in seguito ad alcune divergenze che non sono mai state chiarite per poi fondare Valhalla Game Studios con la quale non ha mai ottenuto particolare successo.

Ad ogni modo, non abbiamo ancora notizie certe in merito ai reboot di Ninja Gaiden o Dead or Alive e possiamo soltanto limitarci a dirvi che i due progetti sono realtà. Per scoprirne le tempistiche e vedere le prime immagini occorreranno ancora parecchi mesi. Restate sintonizzati sulle pagine virtuali di Tom’s Hardware per non perdervi tutti i futuri aggiornamenti sui progetti di Team Ninja e molte altre notizie relative al mondo dei videogiochi.