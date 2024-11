Nintendo annuncia un Direct, ma non è su Switch 2... e nemmeno sui videogiochi

Nintendo ha annunciato un Direct dedicato a Super Nintendo World, l'area tematica di Universal Studios Japan, previsto per oggi alle 22:00 ora italiana. In particolare, l'evento si concentrerà sulla nuova sezione Donkey Kong Country, che includerà una nuova montagna russa.

Questo annuncio arriva in un momento di grande attesa per i fan Nintendo, che sperano in notizie sulla prossima console della casa di Kyoto. Nonostante ciò, l'azienda ha chiarito che durante il Direct non verranno mostrati nuovi giochi né verrà presentato il successore di Switch. Insomma, una delusione totale per chi si aspettava delle novità reali.

Nintendo ha specificato che l'evento si focalizzerà esclusivamente su Super Nintendo World, senza rivelare informazioni su futuri titoli o hardware. Questa presentazione si inserisce, infatti, in una serie di recenti annunci "inaspettati" da parte di Nintendo, come il Nintendo Alarmo la remaster di Xenoblade Chronicles X. Vista la situazione, sembra quasi che l'azienda stia giocando con le aspettative dei fan, offrendo contenuti alternativi mentre tutti attendono notizie sulla prossima generazione di console.

Mentre Nintendo continua a diversificare le sue attività, i fan non possono che rimanere in attesa di informazioni concrete sul successore di Switch. L'azienda ha assicurato che l'annuncio avverrà entro la fine dell'anno fiscale, ma per ora sembra voler mantenere alta l'attenzione su altri aspetti del suo brand, come i parchi tematici.

L'apertura di Super Nintendo World rappresenta, infatti, un nuovo capitolo nella storia dell'azienda, portando i suoi amati personaggi e mondi dalla dimensione virtuale a quella fisica. Questa mossa strategica permette a Nintendo di diversificare ulteriormente le sue attività, creando esperienze immersive che vanno oltre lo schermo e coinvolgono i visitatori in modo totalmente nuovo.

La nuova area dedicata a Donkey Kong Country si inserisce perfettamente in questa visione, riportando in auge uno dei franchise più iconici di Nintendo. Donkey Kong, nato come antagonista di Mario, è diventato nel tempo un personaggio amato con una propria serie di giochi di successo, caratterizzati da un gameplay platformer unico e sfidante.