Nintendo e Microsoft si uniscono per un servizio dedicato a Switch

Nintendo e Microsoft hanno dato il via ad una collaborazione, ovvero per la nascita di Nintendo Switch Concierge, un servizio dedicato all’ibriba di casa Nintendo davvero avveniristico. Si tratta di un servizio d’assistenza avanzato che offrirà agli utenti delle soluzioni specifiche per le loro problematiche, dubbi e perplessità. Ma bando alle ciance e analizziamo nel dettaglio di cosa si tratta, per quali mercati è attualmente previsto e l’utenza verso cui è rivolto!

In sostanza, tramite il sito ufficiale del servizio, gli utenti potranno prenotare una chiamata, che avverrà su Microsoft Teams, per il problema o dubbio specifico per il quale hanno richiesto assistenza. Dopo aver fissato data e orario e aver confermato l’appuntamento tramite mail, gli utenti verranno assistiti da dei rappresentanti di Nintendo. Unica limitazione (anche se dubbia), il servizio è previsto per i ‘nuovi possessori di Switch’, ma chiunque può effettivamente compilare la relativa richiesta per ricevere assistenza.

Nintendo Switch Concierge è attualmente previsto soltanto per il mercato statunitense ma, qualora il servizio dovesse riscuotere un discreto successo, potrebbe raggiungere anche il mercato europeo; solo il tempo e la casa nipponica potranno fornirci la risposta. Insomma, Nintendo ha deciso di rafforzare con una vena d’innovazione il suo servizio d’assistenza, assicurando agli utenti di ricevere soluzioni specifiche per i propri problemi. Che sia una sorta di riscatto dopo la scarsa risoluzione offerta alla clientela per il drifting di Switch? D’altronde, verso l’azienda fu mossa una class action.

Cosa ne pensate di questa collaborazione tra Nintendo e Microsoft? Vorreste che Nintendo Switch Cornierge raggiungesse il mercato europeo? Argomentate qua sotto nei commenti!