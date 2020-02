Nintendo sarà presente all’E3 2020, arriva la conferma ufficiale

Nelle scorse ore è apparso in rete un presunto leak contenente la lista delle software house e delle compagnie che prenderanno parte all’E3 2020. Tra i nomi apparsi su quell’elenco hanno fatto molto discutere diverse pesanti assenze, come per esempio quella di Nintendo. In questi ultimi monenti, a distanza di qualche ora, ecco che arriva la smentita direttamente dall’ESA, l’ente che si occupa di organizzare l’evento di Los Angeles.

Non solo Nintendo sarà presente al prossimo E3 2020, ma l’ESA ha dichiarato che quella di quest’anno sarà un edizione molto particolare. C’è ancora molto lavoro da fare e da pianificare, ma le intenzioni sono quelle rinnovare la fiera losangelina, e per farlo molte delle compagnie videoludiche si sono già impegnate a partecipare all’E3 2020, tra le quali vengono citate proprio Nintendo e Microsoft.

Quindi Nintendo sarà presente anche quest’anno all’E3, non sappiamo ancora in che veste ma possiamo immaginare che il proprio padiglione verrà allestito in modo tematico, sulla falsa riga delle precedenti edizioni. Molto probabilmente ci sarà anche un Direct che accompagnerà la fiera per tenerci aggiornati sulle novità in arrivo durante l’ultima metà del 2020, ma al momento è ancora molto presto per provare a intuire quali saranno i contenuti.

Nonostante la presenza di due pilastri del settore videoludico come Nintendo e Microsoft, l’E3 2020 non vedrà altrettanti protagonisti, quali: Sony, che salta per il secondo anno l’evento di Los Angeles e Geoff Keighley che mancherà dopo 25 anni di presenza costante all’interno dell’E3. Ora che la presenza di Nintendo è ufficiale, cosa vi aspettate dalla compagnia giapponese al prossimo E3 2020?