Nintendo: i giochi mobile hanno superato il miliardo di dollari guadagnati

Nintendo è entrata nel mondo del mobile gaming solo da qualche anno, iniziando a tastare quel tipo di mercato proprio con il personaggio di punta della casa nipponica rilasciando Super Mario Run. Da quel momento la grande N ha pubblicato diversi titoli facenti parte dei loro maggiori franchise, adattandoli maggiormente al gaming su dispositivi mobile.

Ad oggi questa mossa è stata ripagata, poiché le entrate economiche totali dei loro giochi hanno ormai superato il miliardo di dollari guadagnati. Questi dati sono stati resi pubblici da Sensor Tower tramite uno schema che mostra tutti i guadagni maggiori che sono fruttati dai titoli mobile targati Nintendo.

È interessante notare come in testa tra i titoli più remunerativi ci sia Fire Emblem Heroes, uno dei franchise Nintendo tra i più amati, ma che non ha mai portato su console un numero di vendite pari a quelle dei capitoli di Mario o di Zelda. La tripletta dei giochi dedicati all’idraulico baffuto con Mario Kart Tour, Super Mario Run e Dr. Mario World si posizionano tra la quarta e la sesta posizione, preceduti da Dragalia Lost e Animal Crossing pocket Camp.

Attualmente Nintendo non ha ancora annunciato quali altri bran porterà sui dispositivi mobile, ma questi risultati sembrano incoraggiare la casa di Kyoto a sviluppare sempre qualcosa di nuovo che si sposi alla perfezione con questo tipo di mercato. Quali altre IP Nintendo vorreste vedere arrivare sui vostri smartphone o tablet?