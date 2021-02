Nintendo: grossi cambiamenti in arrivo per il multiplayer online?

Quando pensiamo alle produzioni Nintendo, ciò che viene subito in mente sono i grandi titoli incentrati sul single player. I franchise di Mario e Zelda ne sono esempi lampanti, anche se, è ormai più di una generazione che la compagnia di Kyoto sta sperimentando molto con titoli online. Su tutti viene da citare i grandi successi di Mario Kart o della recente saga di Splatoon, arrivata già a due iterazioni: una uscita su Wii U e l’altra su Switch.

Ad oggi le intenzioni di Nintendo appaiono come quelle di proseguire sull’ottima strada tracciata negli ultimi anni, ma stando alla segnalazione di un appassionato, sembra anche plausibile che la compagnia stia pensando di attuare grandi cambiamenti sul frangente online. Il tutto nasce da Thomasnet_mc, un appassionati di informatica che ha recentemente post l’attenzione su una mossa fatta dalla società giapponese.

Secondo quanto segnalato dal ragazzo, Nintendo sta aggiornando il proprio sistema di server multiplayer, passando dalla piattafiorma NEX, che la compagnia ha utilizzato ormai per diciotto anni alla nuova NPLN. Come se non bastasse, l’utente di Twitter ha fatto notare come i test da parte di Nintendo su questi nuovi server sono già cominciati. Il primo gioco a testare il nuovo sistema è stato Monster Hunter Rise tramite la recentissima demo rilasciata solamene qualche settimana fa.

Nintendo is preparing a big multiplayer overhaul, probably for games in development in 2020: every task currently taken by NEX is going to be switched over to NPLN. It's currently in a preview phase, and the Monster Hunter demo was a way to test how it worked under load.

— Thomas (@thomasnet_mc) February 1, 2021