Zelda Breath of the Wild 2: svelato il periodo di uscita?

Il 2021 sarà un anno molto importante per diverse saghe videoludiche che hanno contribuito a scrivere la storia di questo medium. Tra queste troviamo anche quella di The Legend of Zelda, il franchise fanatsy e ricco di avventura creato da Nintendo nel 1986 e che quest’anno compirà 35 anni. Per celebrare questa importantissima ricorrenza i fan si aspettano grandi cose; c’è chi spera anche nell’uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Le speranze di questi appassionati potrebbero anche essere esaudite, perchè stando ad un negozio online austriaco l’uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non sarebbe poi così tanto distante. Parliamo di un rumor ovviamente, ma date le altissime attenzioni nei confronti di questo nuovo capitolo della saga Nintendo, sono in tanti ad aspettarsi grandi notizie a riguardo nell’arco dei prossimi mesi.

Stando allo store austriaco Gameward, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 uscirà durante il secondo quarto del 2021. A riportare il tutto è stato l’utente Twitter “Ezereal”, da sempre molto vicino a tutto quel che accade all’interno dell’universo Nintendo. Oltre al nuovo capitolo della saga di Zelda, il negozio austriaco sembra darci un indizio anche sull’uscita di Shin Megami Tensei 3 Nocturnal HD, segnato in arrivo su Nintendo Switch per il mese di maggio 2021.

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD 2

SHIN MEGAMI TENSEI 3 NOCTURNE HD REMASTER According to Austrian retailer Gameware:

-Shin Megami Tensei 3 HD will release in May 2021

-Zelda BOTW 2 would release during the 2nd quarter of 2021 (calendar year or fiscal year?)#Zelda #SMT pic.twitter.com/UM377DZWWo — 🌟 Ezereal 🌟 #Nintendo (@So_Ethereal) January 29, 2021

Ovviamente, senza avere prima la conferma ufficiale da parte di Nintendo, la finestra di uscita svelata dal sito austriaco va presa con le dovute attenzioni. Quel che c’è di sicuro è che il 2021 si prospetta un buon anno per ricevere novità sulla saga di The Legend of Zelda, e chissà, magari anche per mettere le mani su Zelda Breath of the Wild 2. Cosa ne pensate di questa possibile uscita durante il secondo quarto del 2021? Credete sia una tempistica fattibile o servirà aspettare ancora molto? Diteci la vostra con un commento.