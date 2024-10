Nintendo ha lanciato il suo Spotify

In modo decisamente inaspettato, Nintendo ha lanciato Nintendo Music, un'app per smartphone per ascoltare le colonne sonore dei suoi giochi classici. In pratica, una sorta di Spotify dedicato alle musiche che hanno accompagnato intere generazioni.

L'app, disponibile per iOS e Android, offre brani da titoli come Splatoon, Animal Crossing e The Legend of Zelda. È riservata agli abbonati di Switch Online, ma la buona notizia è che bastano davvero pochi euro per accedervi: l'abbonamento annuale costa solo 15€ e offre tantissimi vantaggi, non solo l'accesso a Nintendo Music.

L'app presenta playlist curate a tema giochi, momenti, atmosfere o personaggi, con la possibilità per gli utenti di creare le proprie playlist. Oltre allo streaming, è ovviamente presente la possibilità di scaricare i brani per l'ascolto offline. Una funzionalità interessante è il filtro anti-spoiler, che permette di escludere tracce potenzialmente rivelatrici per i giochi non ancora completati. È infine possibile riprodurre in loop o estendere alcune tracce fino a 15, 30 o 60 minuti di ascolto ininterrotto.

Nelle ultime settimane, l'azienda giapponese ha annunciato un altro prodotto decisamente particolare: si tratta di Nintendo Alarmo, una sveglia che offre 35 melodie diverse, tutte ispirate agli iconici mondi di The Legend of Zelda, Super Mario e altri classici. Quello tutti i videogiocatori aspettano è però Switch 2: quando arriverà la nuova console?