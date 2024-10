Orologio sonoro Nintendo Alarmo: PREORDER APERTI su Nintendo Store! Affrettatevi!

Se cercate un modo originale per iniziare la vostra giornata con energia, l'Orologio sonoro Nintendo Alarmo è l'ideale per voi. Disponibile esclusivamente su My Nintendo Store al prezzo di 99,99€, questa sveglia non è solo un dispositivo, ma un vero e proprio portale verso i mondi di Super Mario, The Legend of Zelda e altri classici Nintendo. Con ben 35 diverse sveglie ispirate a cinque iconici titoli Nintendo, ogni risveglio diventa un momento di pura magia. Potrete scegliere tra suoni e temi tratti da giochi come Super Mario Odyssey, Pikmin 4 e Splatoon 3, per personalizzare la vostra routine mattutina con un tocco di nostalgia videoludica. Un'opportunità imperdibile per tutti i fan di Nintendo, che desiderano rendere le loro mattine davvero uniche​.

Orologio sonoro Nintendo: Alarmo, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma come funziona l'Orologio sonoro Nintendo Alarmo? Una volta selezionato il gioco e impostata una scena, la sveglia si attiverà all'ora programmata, riproducendo musica ed effetti sonori del titolo scelto. Questo dispositivo è dotato di un sensore di movimento che reagisce ai vostri movimenti nel letto: se vi muovete o vi stiracchiate, la sveglia abbassa gradualmente il volume, rendendo il risveglio meno brusco e più naturale. Inoltre, potete optare per la modalità tradizionale con pulsante per un controllo più manuale. Alarmo si distingue anche per la possibilità di monitorare la qualità del sonno, mostrando dati come il tempo trascorso a letto e i movimenti notturni, aiutandovi a comprendere meglio le vostre abitudini di riposo​.

L'Orologio sonoro Nintendo Alarmo è pensato per chi desidera personalizzare ogni dettaglio del risveglio: dalla modalità rilassante, che favorisce un dolce addormentarsi con suoni delicati, alla modalità intensa, perfetta per chi ha bisogno di un risveglio deciso e motivante. Inoltre, il dispositivo supporta aggiornamenti software via Internet, garantendo prestazioni sempre ottimali.

Disponibile in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online fino a metà gennaio 2025, Alarmo è un acquisto esclusivo che vi permette di iniziare ogni mattina con la giusta carica di divertimento e magia Nintendo​

