Nintendo investe molto su ricerca e sviluppo, nuova console in arrivo?

Il 2020 per Nintendo è stato sicuramente un anno da incorniciare nonostante la pandemia che ha dimezzato produzione ed ha portato a rinvii di ogni tipo. Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato come Nintendo Switch stia macinando record su record con vendite in continua crescita, ad oggi la console ibrida è riuscita a superare quelle di Xbox 360 e si avvicina piano piano ai numeri di PS3, traguardo che molto probabilmente verrà superato nel giro di pochi mesi se continua ad andare a questo passo.

Nintendo ha da poco annunciato il suo investimento sulla ricerca e sviluppo. Come notato dall’analista Daniel Ahmad, l’azienda nipponica ha speso circa 880 milioni su questo campo, più che in qualsiasi anno precedente. La società ha affermato che la ragione principale dell’aumento del budget di R&D è causata dall’aumento dei costi del software e dell’outsourcing di Nintendo Switch.

Nintendo sta investendo molto anche sulla componente online, con il servizio che continua ad essere un punto di riferimento per il futuro della società. Nonostante la console ibrida sia più o meno a metà del suo ciclo vitale, l’azienda ha affermato che questa spesa è assolutamente necessaria per il futuro delle piattaforme. Sotto questo punto sappiamo bene come una versione “pro” sia in procinto ad essere rilasciata, ma il presidente di Nintendo ha più volte ribadito che al momento non ne sente la necessità visto il continuo successo dell’attuale console, ma vorrebbe puntare forte sulla ricerca di tecnologie con l’obiettivo di creare nuove esperienze.

Nintendo continues to invest heavily in R&D.

In FY2020/21 it spent approximately $880 million on R&D, more than any prior year.

Although I will note that this represented 5.3% of total revenue, which is a lower percentage than prior years, because of strong rev. growth. pic.twitter.com/RVgVg14uQs

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 6, 2021