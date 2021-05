Nintendo Switch abbatte nuovi record, superate le vendite di Xbox 360

Proprio lo scorso marzo vi abbiamo parlato di come Nintendo Switch nel 2020 avesse macinato record su record. La console ibrida dell’azienda nipponica nel giro di quattro anni dal lancio ufficiale di catturare grandi e bambini grazie alla sua accessibilità e ad un parco titoli decisamente invidiabile. Il suo successo inarrestabile lo ha portato a superare le vendite di Nintendo 3DS totalizzando quasi 80 milioni di unità vendute.

Il 2020 di Nintendo quindi è stato un anno da incorniciare registrando con gli ultimi dati fiscali forniti un profitto di 640.63 miliardi di yen, quasi 5 miliardi di euro. Nintendo Switch ora pare addirittura aver incrementato le unità vendute, se ne contano ad oggi 84 milioni, un risultato davvero impressionante rendendola l’ottava console più venduta di sempre superando Xbox 360 avvicinandosi piano piano ai numeri di PS3 che si aggirano intorno agli 87,4 milioni, un traguardo che sicuramente verrà raggiunto nei mesi a venire.

Le unità totali vendute per l’anno hanno raggiunto i 28,83 milioni, quasi 10 milioni in più rispetto a quanto previsto da Nintendo. Se pensiamo poi alla pandemia che ha colpito il mondo intero si tratta di risultati straordinari, dovuti anche al fatto della poca produzione relativa a PS5 e Xbox Series X|S che ha portato gli acquirenti a tuffarsi nel magico mondo targato Nintendo. La console ibrida risulta essere accessibile ed estremamente efficace per ogni tipo di videogiocatore grazie alla portabilità che l’ha portata dritto dritto nell’Olimpo delle console.

Insomma, si tratta “solo” dell’ennesimo record raggiunto da Nintendo Switch. Il successo ha portato nelle casse dell’azienda nipponica miliardi di yen, più di quello che si aspettava la società probabilmente. Il prossimo passo sarà raggiungere PS3, una console che ha avuto un po’ di problemi nel corso della sua vita ma che comunque ha raggiunto un successo stratosferico. Secondo voi ci riuscirà? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata.