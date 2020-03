Nintendo PlayStation: il prototipo è stato venduto ad una cifra record

I lettori più attenti si ricorderanno quando qualche mese fa vi avevamo parlato della possibile vendita del prototipo di Nintendo PlayStation, una console mai realizzata che ad oggi definire utopica sarebbe quasi riduttivo.

Dopo diversi mesi tale eventualità si è effettivamente realizzata e il noto collezionista Terry Diebold è alla fine riuscito a vendere tale notevole pezzo da collezione. Il prezzo di vendita, manco a dirlo, ha raggiunto cifre a dir poco notevoli.

Il prototipo di Nintendo PlayStation è infatti alla fine stato venduto su eBay alla considerevole cifra di 360.000 dollari. Si tratta senz’ombra di dubbio di un bel gruzzoletto, che potrebbe però non aver soddisfatto appieno il venditore. Terry Diebold aveva infatti comunicato diversi mesi fa di aver rifiutato un’offerta da oltre un milione proveniente dalla Norvegia. Alla fine il prezzo di vendita effettivo, seppur in ogni caso impressionate, si è però quindi rivelato decisamente minore.

Il prototipo in questione, del resto, è un oggetto a dir poco unico, ritrovato quasi per caso in una scatola dell’ex CEO di Sony Computer Entertainment Olaf Olafsson. Olafsson in seguito all’esperienza in Sony lavorò insieme a Diebold in Avanta Corporation. In seguito al fallimento della società e alle successive aste il noto collezionista riusci quindi a venire in possesso del famigerato prototipo di Nintendo PlayStation.

Che ne pensate di questa notizia e del prezzo di vendita di questa particolarissima console? Secondo voi siamo di fronte a cifre folli o la situazione alla fine dei conti non è neanche degenerata troppo? Fateci sapere che ne pensate a riguardo come sempre nei commenti sotto questa notizia.