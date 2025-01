Ci siamo, questa sarà probabilmente la settimana di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciata il 16 gennaio, secondo quanto riferito dallo youtuber NateTheHate. La presentazione si concentrerebbe principalmente sulla console stessa, senza mostrare giochi, e coinciderebbe con il lancio di Donkey Kong Country Returns HD.

NateTheHate ha dichiarato: "Mi è stato detto che Nintendo Switch 2 verrà rivelata giovedì 16 gennaio (...) e ho sentito alcuni dettagli in merito a cosa vedremo durante il reveal". Lo youtuber ha sottolineato che queste informazioni sono incomplete e potrebbero acquisire più senso durante la presentazione effettiva.

Secondo le fonti di NateTheHate, l'annuncio si focalizzerebbe sulle caratteristiche hardware della console, sui nuovi Joy-Con e potrebbe includere un breve video dimostrativo. "Il software non sarà al centro della presentazione", ha aggiunto.

Questa strategia di presentazione ricorderebbe l'approccio utilizzato da Sony per le ultime PlayStation. NateTheHate ha inoltre anticipato che tra febbraio e marzo potrebbe seguire una presentazione dedicata ai titoli per Nintendo Switch 2, includendo produzioni first party e third party.

Lo youtuber ha anche menzionato un possibile periodo di lancio per la console, indicando maggio o giugno. Un nuovo episodio di Mario Kart potrebbe accompagnare il debutto di Switch 2, contribuendo a rafforzare l'offerta di lancio della nuova piattaforma Nintendo.

Queste informazioni sembrano allinearsi con altre voci di corridoio circolate recentemente, aumentando la credibilità dei rumor sulla nuova console Nintendo. Tuttavia, fino a un annuncio ufficiale, è opportuno considerare queste notizie come speculazioni.

Al di là delle voci, ormai sembra essere vicino la presentazione della console che verrà rilasciata quest'anno. Come il primo annuncio sarà difficile vedere giochi precisi (se non qualche accenno), ma tanto basta nel sapere che la console esiste e che arriverà ben presto.