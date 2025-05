Nintendo Switch 2 supporterà anche i mouse USB standard

Nonostante il lancio di Nintendo Switch 2 sia alle porte (vi ricordiamo che arriverà il prossimo 5 giugno e che la potete prenotare su Amazon), continuano a emergere dettagli interessanti sulle funzionalità che caratterizzeranno questa nuova console di Nintendo. L'ultima rivelazione riguarda una caratteristica che potrebbe sembrare marginale per molti, ma che rappresenta un'importante evoluzione nell'interfaccia utente: la compatibilità con i mouse USB standard, un'opzione che si affiancherà alle funzionalità mouse già integrate nei Joy-Con 2, ovvero la nuova iterazione dei controller della console.

Quello che fa sorridere è la fonte totalmente inaspettata, quanto affidabile, che ha fatto emergere questo dettaglio: un video di commento degli sviluppatori dedicato a "Nobunaga's Ambition: Awakening" ha svelato che la Switch 2 permetterà di collegare direttamente mouse USB standard. Questa caratteristica si aggiunge alla già annunciata funzionalità mouse, offrendo quindi una doppia modalità di interazione nei giochi che supporteranno i nuovi "controlli mouse".

Per molti giocatori abituati all'ecosistema PC, questa novità rappresenterà un ponte importante tra due mondi ludici tradizionalmente separati. La possibilità di utilizzare periferiche familiari come i mouse USB standard potrebbe ridurre significativamente la curva di apprendimento per chi si avvicina alla console proveniendo dal gaming su computer, specialmente per generi come strategici o gestionali.

Allo stesso tempo, considerando che anche durante la nostra prova avevamo trovato l'ergonomia dei Joy-Con 2 in modalità mouse decisamente rivedibile, poter optare per usare un Joy-Con e un mouse tradizionale negli FPS, potrebbe rendere questo nuovo sistema di controllo decisamente interessante e meno "situazionale".

L'approfondimento presente nel video degli sviluppatori suggerisce che Nintendo stia puntando a rendere la propria piattaforma più accessibile a diverse tipologie di giocatori, consapevole che la familiarità, e l'abitudine, a determinate tipologie di controlli, rappresenta spesso una barriera all'ingresso per nuovi utenti.

Questa evoluzione nell'interfaccia di controllo si inserisce in un quadro più ampio di innovazioni previste per la Switch 2, le quali la stanno facendo diventare sempre più un vero e proprio punto di svolta generazionale per Nintendo. Più che un semplice aggiornamento hardware, sembra infatti trattarsi di una ridefinizione dell'esperienza di gioco portatile che da anni ha caratterizzato l'azienda.

Gli analisti del settore vedono in queste scelte un chiaro segnale della direzione intrapresa da Nintendo: non competere direttamente con PlayStation e Xbox sul terreno della potenza grafica, ma differenziarsi attraverso versatilità e accessibilità. La compatibilità con i mouse USB rappresenta proprio un esempio di questa strategia, permettendo di avvicinare giocatori tradizionalmente legati al PC senza alienare la propria base di utenti.