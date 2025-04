Nintendo Switch 2: tutte le caratteristiche e funzionalità confermate

Il giorno di Nintendo Swith 2 è finalmente giunto: durante il Direct sono state fornite tantissime informazioni sulla nuova console, la quale vedrà la luce ufficialmente il 5 giugno.

Tra le caratteristiche hardware più rilevanti, Nintendo ha confermato che Switch 2 manterrà la natura ibrida del suo predecessore, con un design che preserva la possibilità di giocare sia in modalità portatile che collegata al televisore. La console vanterà uno schermo LCD da 7.9 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120Hz in modalità portatile (compatibile anche con l'HDR), mentre in modalità docked supporterà il 4K tramite upscaling a 60FPS.

I Joy-Con saranno connessi alla console magneticamente e si potranno scollegare facilmente premendo un tasto. Anche i grilletti e gli analogici saranno più grandi, rendendo la console più ergonomica. È stata confermata anche la funzionalità che trasforma i Joy-Con in mouse con i giochi compatibili.

Per esempio, è stato mostrato un gioco dove i Joy-Con dovranno essere mossi su una superficie piatta come un tavolo per muovere una sedia a rotelle, con movimenti in avanti che simulano il movimento reale.

Nintendo Switch 2 presenta anche un audio generalmente migliorato, permettendo un suono più immersivo in modalità portatile. La console avrà uno stand rivisto rispetto al passato, oltre a includere due porte USB-C (rispetto alla singola della prima Switch).

Ci saranno 256GB di memoria interna - 8 volte di più rispetto alla prima Switch -, mentre la dock integra un sistema di ventilazione per mantenere la console fresca e ottimizzare le prestazioni.

Infine, confermata la retrocompatibilità della console con i giochi della prima Switch, sia per quanto riguarda quelli fisici che per quelli digitali.

La Game Chat

Nintendo Switch 2 introduce finalmente la Game Chat, la quale permetterà di comunicare con gli amici durante le partite. La voce dei giocatori sarà riconosciuta direttamente da un microfono integrato nella console anche a distanza, permettendo di chiacchierare anche mentre si gioca in docked (ovviamente, sarà disponibile anche in versione portatile).

Si potrà anche condividere il proprio schermo con gli amici, mostrandogli la nostra partita in tempo reale sia mentre si gioca allo stesso titolo sia che siano differenti. La Game Chat sembra presentare parecchie opzioni di personalizzazione, rendendo possibile adattarla in base alla situazione e alle preferenze.

Arriva la conferma che il Joy-Con destro presenta un nuovo pulsante con il logo "C", il quale servirà proprio per aprire il menu della chat vocale dove ci si potrà, per esempio, mutare e molto altro.

Inoltre, collegando una videocamera dedicata alla console sarà possibile apparire nella game chat e decidere se condividere solo la propria webcam o mostrarla insieme al proprio gameplay. Questa webcam, chiamata Nintendo Switch Camera, sarà venduta separatamente. Infine, sarà necessario un abbonamento al Nintendo Switch Online per usufruire del servizio Game Chat.

Insomma, Nintendo ha ideato una chat di gruppo davvero completa, rendendo l'interazione tra giocatori più divertente che mai.

Nintendo ha presentato anche il Game Share, che permetterà di giocare allo stesso gioco con amici o famigliari fino a un massimo di tre Nintendo Switch contemporaneamente. Così facendo si potrà giocare ai titoli multiplayer in locale senza dover condividere lo schermo, bensì vedendolo ognuno sulla propria console acquistando solamente una copia del gioco.

Cartucce di gioco e Nintendo Switch Online

Anche le cartucce di gioco dei titoli esclusivi per Nintendo Switch 2 saranno differenti rispetto al passato, presentando un colore rosso e una velocità di elaborazione più rapida.

La console sarà compatibile unicamente con le microSD Express Cards, per cui le comuni MicroSD usate per la prima Switch non saranno compatibili. Sarà, invece, disponibile il sistema di trasferimento rapido dei dati per passarli da una console all'altra.

Mentre è stato confermato che il classico Nintendo Switch Online sarà disponibile anche su Switch 2, nella nuova console ci sarà un'espansione esclusiva, la quale include i titoli GameCube come The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II e molti altri.

Tipologie di giochi

Nintendo Switch 2 sarà compatibile con 3 tipologie di giochi: