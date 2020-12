Nintendo Switch: data per il nuovo direct dedicato agli Indie

Proprio in queste ore Nintendo ha svelato un nuovo Nintendo Direct dedicato agli Indie nella giornata di domani. L’evento si terrà alle ore 18:00 (orario italiano) dalla durata di circa 15 minuti dove verranno trasmessi una serie di titoli indipendenti in uscita prossimamente su Nintendo Switch. Onestamente siamo davvero curiosi di scoprire alcune perle in uscita sulla console ibrida giapponese, anche perché questi piccoli eventi hanno sempre incuriosito noi e tutti gli amanti dei videogames in generale.

Ovviamente non abbiamo idea di cosa verrà mostrato, ma sicuramente qualche piccola perla verrà resa pubblica. Era da un po’ di tempo che Nintendo non si faceva sentire e, sebbene gli appassionati vogliano vedere qualcosa di corposo, assistere ai famosi “Nindie” potrebbe rivelarsi davvero interessante. Uno dei giochi indipendenti più attesi del momento è sicuramente Hollow Knight Silksong, annunciato nel febbraio 2019 e sequel dell’acclamato primo capitolo rilasciato tre anni fa.

