Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Grimvalor e altri titoli

Così come ogni settimana anche questa volta i vari Nintendo eShop regionali ci hanno permesso di conoscere con largo anticipo le dimensioni di molti titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch, permettendoci così di fare all’evenienza spazio sulla nostra piccola console nipponica.

Questa settimana non sono purtroppo molti i titoli degni di nota e, tolto forse l’intrigante metroidvania Grimvalor che richiede solamente 1.0 GB di spazio, non vi sono opere capaci di accendere l’interesse del grande pubblico. A prendersi la parte del leone è questa volta con i suoi comunque poco notevoli 2.9 GB The Otterman Empire, seguito a ruota da Sunless Sea: Zubmariner Edition che ne richiede invece 2.6.

Di seguito la lista completa, come sempre in ordine decrescente per dimensioni:

The Otterman Empire (2.9GB)

(2.9GB) Sunless Sea: Zubmariner Edition (2.6GB)

(2.6GB) Towertale (1.8GB)

(1.8GB) RMX Motocross (1.5GB)

(1.5GB) Boot Hill Bounties (1.5GB)

(1.5GB) Arcaica: The Path of Light (1.5GB)

(1.5GB) Ministry of Broadcast (1.3GB)

(1.3GB) Pen and Paper Games Bundle (1.2GB)

(1.2GB) Slain / Valfaris Big Sugar Bundle (1.1GB)

(1.1GB) Grimvalor (1.0GB)

(1.0GB) Bridge! 3 (1.0GB)

(1.0GB) Monster Viator (461MB)

(461MB) Doubles Hard (425MB)

(425MB) Fight of Animals (329MB)

(329MB) Can Androids Pray: Blue (258MB)

Vi ricordiamo, infine, che le dimensioni elencate qui sopra provengono nientepopodimeno che dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e, di conseguenza, sono quindi da considerarsi decisamente affidabili in quanto ufficiali.

Che ne pnesate di questo lungo elenco, avete trovato qualche opera di vostro interesse o questa settimana non avete adocchiato nulla di particolare? A che state giocando in questi giorni sulle vostre Nintendo Switch? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.