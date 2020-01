Nintendo Switch: edizione limitata a tema Animal Crossing New Horizons svelata

Nintendo ha annunciato che sarà rilasciato un nuovo modello di Nintendo Switch in edizione limitata a tema Animal Crossing New Horizons. Precisamente, il 13 marzo 2020 sarà disponibile nel Nord America. Una settimana dopo, ovvero il 20 marzo 2020, sarà rilasciata anche in Europa, Australia e Giappone. Il prezzo è fissato a 299.99 dollari/35.960 yen: non abbiamo attualmente informazioni sul costo in euro. Il bundle, in Italia, includerà anche il codice download del gioco.

Come potete vedere nelle immagini qui sotto, la console propone dei Joy-Con color verde pastello e azzurro pastello: una scelta delicata e, almeno per il nostro gusto, più che adeguata. Con gli stessi colori, è stato disegnato sul dock un mare con una piccola isola, dove possiamo vedere Tom Nook, insieme a Timmy e Tommy (Mirco e Marco, in italiano). Il retro della console è inoltre serigrafato.

A questo si aggiunge il fatto che lo stesso giorno saranno rilasciate anche le custodie per Nintendo Switch ufficiali a tema Animal Crossing, bianche e azzurre con un motivo a foglie. Ci sarà un modello dedicato a Switch Lite e uno alla Switch classica, entrambi includeranno anche una pellicola protettiva. Potete vederle sempre qui sopra. Un pacchetto di alta qualità che potrebbe convincere molti a iniziare la “propria carriera videoludica” su Nintendo Switch.

Animal Crossing New Horizons sarà disponibile il 20 marzo 2020 ed è per certo una delle esclusive più attese dal pubblico. Il successo ottenuto su 3DS è incoraggiante e ci si aspetta ottimi risultati per la versione Nintendo Switch. In generale, è stato un ottimo periodo per Nintendo che ha superato i 52 milioni di console distribuite e ha piazzato ben 16 milioni di unità di Pokémon Spada e Scudo, che è diventato uno dei giochi di maggior successo dell’attuale generazione.

Diteci, cosa ne pensate di questo modello a edizione limitata? Vi convince, oppure avreste preferito uno stile ben diverso?