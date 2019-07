Nintendo Switch gratuite ai passeggeri della Southwest Airlines

Di recente i passeggeri un volo della Southwest Airlines hanno ricevuto gratuitamente un Nintendo Switch con una copia di Super Mario Maker 2.

I viaggi in aereo spesse volte devono essere perfezionati. Ancora molte persone temono l’esperienza, la (a volte) lunga prassi di sicurezza prima dell’imbarco, i ritardi e la sofferenza per lunghi periodi di volo in una cabina angusta, possono minare certe volte l’esperienza. Ma questo non significa che l’esperienza deve essere sempre brutta, soprattutto quando si tratta di regali. Di recente i passeggeri un volo della Southwest Airlines diretto da Dallas a San Diego, hanno ricevuto gratuitamente un Nintendo Switch con una copia di Super Mario Maker 2, uno dei giochi più recenti di Nintendo.

La distribuzione della console è avvenuta tra l’altro indossando i cappelli a tema Super Mario Maker. L’evento non ci ha messo molto ad apparire su Twitter, dove un gruppo di viaggiatori ha celebrato la loro nuova console, fresca fresca di volo.

They just gave every person on board a free Nintendo Switch and Super Mario Maker 2!!! #SouthwestxNintendo pic.twitter.com/BUPY3IdTOS — Nicholas Friedman @ SDCC (@NMFreed) July 17, 2019

La mossa sembra essere una collaborazione con Nintendo, che ricordiamo in passato ha lavorato con Southwest Airlines. Le console non sembrano essere la nuova versione aggiornata dello Switch di cui abbiamo discusso ieri ma poco male, è stato comunque un bel gesto da parte di Nintendo e di Southwest.

Il gesto può essere catalogato come una semplice trovata marketing, ma almeno darà a quei partecipanti al Comic-Con di San Diego di quest’anno, qualcosa da fare mentre saranno in coda all’evento.

Anche il gioco dato insieme alla console è stato un enorme bonus, essendo le recensioni di Super Mario Maker 2 piuttosto stellari e ricevendo da critica e pubblico, un sacco di feedback positivi.

Sarà interessante vedere se vi saranno altri omaggi di questo tipo in futuro o si tratta solo di un unico caso fortuito. È probabile che Nintendo e Southwest abbiano preso di mira un volo specifico per regalare le console sapendo che sarebbe diventato virale, ma è possibile che qualcosa di simile possa accadere nuovamente.

Ricordiamo che Super Mario Maker 2 è attualmente disponibile per il Nintendo Switch.