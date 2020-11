Nintendo Switch: in UK è la console più cercata in occasione del Black Friday

Come sicuramente saprete, dopo una lunghissima attesa la Next-Gen è finalmente giunta sul mercato nella sua interezza, con PlayStation 5 e Xbox Series X/S pronte a darsi battaglia mentre Sony e Microsoft affilano le proprie armi, tra servizi di grande qualità e nuovi videogiochi imperdibili. In questo mix di produzioni videoludiche e nuove macchine da gioco non bisogna però dimenticarsi del terzo “sfidante”, ovvero la nostra cara e vecchia Nintendo, la quale sta continuando per la sua strada insieme all’apprezzatissimo Nintendo Switch.

Nonostante le news a riguardo siano sensibilmente calate – in parte per una mancanza d’annunci particolarmente forti nel 2020, in parte per il sopraggiungere della Next-Gen stessa -, non bisogna infatti dimenticarsi che Switch sta proseguendo nella sua corsa, capace d’ingolosire utenti da tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche ibride e per il suo ricco parco titoli. Ebbene, con il sopraggiungere del Black Friday e di tutte le offerte relative al ricco universo videoludico, è stato reso noto che in UK proprio la piccola console di casa Nintendo è l’oggetto più ricercato dal pubblico.

Andando più nello specifico, la compagnia SEMrush ha contattato la redazione di Nintendo Life per condividere i risultati di alcune ricerche e controlli condotti dalla compagnia, la quale avrebbe per l’appunto rivelato come Nintendo Switch sia l’oggetto più ricercato per il Black Friday 2020 nel Regno Unito. In particolare, “Nintendo Switch Black Friday” è stata cercata ben 398.010 volte, seguita poi da “Pandora Black Friday” (336.820), “PS4 Black Friday” (144.510), “Airpods Black Friday” (118.800) e “Xbox One Black Friday” (95.930).

Alcuni utenti ci hanno tenuto a far notare l’assenza di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, una mancanza in realtà più che giustificata. Non solo le suddette console sono infatti attualmente sold-out ovunque, ma considerando la loro recentissima uscita sono ben poche le persone che sperano di trovare qualsivoglia tipo d’offerta a riguardo. Detto questo, resta il fatto che i risultati ottenuti da Nintendo Switch continuano a dare una chiara idea di quanto la console ibrida della grande N sia richiesta, una condizione che probabilmente si sentirà con ancor più forza quando torneremo a sentir parlare delle sue esclusive più attese.