Nintendo Switch inarrestabile, superate le vendite del Nintendo 3DS

Nintendo Switch, la console ibrida di Nintendo, ha catturato grandi e piccini grazie al suo accattivante form-factor e alla sua ricca line up composta da perle videoludiche come The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons. La console del gigante nipponico è stata e continua ad essere un grande successo commerciale e, adesso, arriva l’ennesima conferma. Switch ha superato le vendite del suo predecessore portatile, ovvero Nintendo 3DS.

A rendere ancora più mostruoso il tutto è il periodo di vendita di quasi 10 anni del Nintendo 3DS (dal 26 febbraio 2011 al 30 settembre 2020) in cui ha totalizzato la cifra di 75,94 milioni di console immesse nel mercato. Switch, invece, dal 3 marzo 2017 al 31 dicembre 2020, quasi quattro anni, ha totalizzato ben 79,87 console immesse, una cifra decisamente astronomica considerando che il 3DS non è riuscita a raggiungerla con sei anni in più vendita rispetto al suo successore. L’enorme successo è anche dovuto a Switch Lite: la conveniente console Nintendo lanciata nell’autunno del 2019, ha quasi raggiunto da sola le vendite di Wii U.

Come specificato in apertura, la line up di Switch ha fatto la differenza e lo confermano i numeri delle esclusive: Mario Kart 8 Deluxe è il titolo che domina la classifica con 33,41 milioni di copie vendute. A seguire troviamo Animal Crossing: New Horizons con 31,18 milioni di copie e successivamente The Legend of Zelda: Breath of The Wild con 21,45 milioni. Il franchise di Mario conferma ancora una volta di essere il volto dell’azienda: circa il 40% dell’utenza Switch possiede una copia di Mario Kart 8 Deluxe.

Cifre astronomiche quelle di Nintendo Switch, una console che ha tutte le carte in regola per superare le vendite dell’altro grande successo della casa nipponica, Nintendo Wii. Riuscirà a superare l’enorme cifra di 101,63 milioni di console immesse nel mercato entro la fine del suo ciclo vitale? Probabilmente, con l’uscita del sequel di Breath of The Wild e con altri tre o quattro anni di vita, il traguardo non sembra così irraggiungibile. Ma questa è la nostra supposizione; adesso diteci la vostra qua sotto nei commenti!