A causa della crisi dei semi conduttori e l’aumento dei costi energetici e della produzione di hardware, diversi produttori stanno mettendo in conto di aumentare i prezzi dei proprio device. Meta lo ha già fatto con il suo visore per la realtà virtuale, mentre Sony non ha escluso né un price cut né un aumento di prezzo. In tutto questo, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato a Nikkei che la società non cambierà il prezzo di Nintendo Switch.

Furukawa ha dichiarato che aumentare il prezzo di listino di Nintendo Switch non ha nessun senso in questo momento. “Non consideriamo un aumento di prezzo per due ragioni. Vogliamo offrire un device per l’intrattenimento unico, senza escludere nessuno. Il nostro obiettivo è quello di offrire divertimento in tutto il mondo e pensiamo che il prezzo debba essere adeguato a ciò che offre un device. In aggiunta, produciamo anche il software. Abbiamo venduto oltre 100 milioni di console ed è importante mantenere questo trend”, le parole del presidente dichiarate a Nikkei.

Ci sono ovviamente delle misure che Nintendo sta prendendo per proteggersi da un mercato decisamente instabile come questo, che include anche la svalutazione della valuta giapponese, ovvero lo Yen. “Avere una moneta debole può sembrare un beneficio, perché la maggior parte delle nostre vendite arriva da mercati stranieri, ma le nostre promozioni oltreoceano e i costi dello staff stanno avendo un impatto significativo. Stiamo cercando di contrastare il tutto”, le parole di Furukawa dichiarate in conclusione dell’intervista.

Nintendo Switch non subirà un aumento di prezzo, per nessuno dei suoi tre modelli in circolazione. Ora, l’unica cosa che resta da fare, è scoprire quale sarà la prossima console del colosso nipponico. Difficilmente però avremo notizie in merito nel corso dei prossimi mesi: toccherà dunque avere tanta pazienza prima di un annuncio ufficiale del successore della console ibrida.