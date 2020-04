Nintendo Switch: un fan personalizza la console omaggiando Metal Gear Solid

La saga di Metal Gear Solid è probabilmente una delle più amate, affascinando milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Nata ufficialmente nel lontano 1987 con quel gioco rivoluzionario uscito per MSX, ha però sicuramente cominciato ad avere il successo sperato “solo” con l’arrivo del primissimo capitolo dell’era “Solid” uscito nel lontano 1998 per la prima ed immortale PlayStation. Davvero difficile non innamorarsi di questo brand, anche se a malincuore dopo che Hideo Kojima ha lasciato Konami e Metal Gear Solid V non è stato permesso concludere quei piccoli buchi narrativi lasciati dal game director giapponese. In queste ore sta spopolando una foto particolare di un fan della serie che ha omaggiato il brand personalizzando il proprio Nintendo Switch.

Nukem23, questo il nick name del ragazzo conosciuto su reddit, ha deciso di creare una skin a dir poco impressionante omaggiando la saga di Metal Gear Solid. Come possiamo vedere qui di seguito la cover è incredibile e raffigura in particolar modo due dei capitolo più rivoluzionari della saga: Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Per il momento gli altri appassionati dovranno godersi solo questa foto, in quanto purtroppo non esiste nessuna cover di Nintendo Switch ufficiale a tema Metal Gear.

Come ben sappiamo la saga di Metal Gear si è ritrovata in mezzo a svariati polveroni e diatribe riguardanti Konami e Kojima, questi hanno portato all’allontanamento da parte del game director giapponese e a rilasciare un capitolo privo di amore e mal strutturato (parliamo di Metal Gear Survive) da parte dell’azienda nipponica. Chi sa se in futuro il brand possa ritornare in mano a Kojima e che quindi si possa tornare ad innamorarsi di questa saga, magari con capitoli o riproposizioni di certi eventi atti a chiudere alcuni dei buchi di trama lasciati indietro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Piaciuta questa incredibile skin per Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.