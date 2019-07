Nintendo Switch Pro? Ecco cosa ne pensa Digital Foundry

Nintendo Switch Pro arriverà presto o tardi? Digital Foundry si è espressa sull'argomento: ecco cosa hanno dichiarato dopo alcuni test.

Come ormai tutti ben sappiamo, il prossimo 20 settembre sarà messa in commercio la nuova versione della console ibrida della casa di Kyoto: Nintendo Switch Lite. Si tratta di un modello pensato in ogni dettaglio per la mobilità e, pur di adeguarsi a questa specifica natura, accetta anche di rinunciare ad alcune funzioni e ad alcuni giochi. Ad alcuni giocatori questo potrebbe non interessare, mentre altri potrebbero desiderare solo una cosa: un Nintendo Switch Pro, ovvero una versione potenziata del modello base. Sarà realmente messa in commercio? Secondo Digital Foundry, non a breve termine.

Richard Leadbetter afferma infatti che “Nintendo è una compagnia che sa guardare verso il futuro, a tal punto che il firmware di sistema attuale sembra già supportare una nuova versione del processore Tegra X1, ma attualmente non ci sono prove riguardo a un qualche nuovo e più potente modello. Di certo non sarà disponibile sul breve o medio termine.”

Per ora dobbiamo 'accontentarci' della versione Lite

Sebbene non ritenga che Nintendo Switch Pro sia in arrivo, Digital Foundry afferma anche che “i nostri esperimenti con l’overclocking del primo modello di Switch mostrano un sistema che si adatta facilmente a CPU, GPU e RAM più potenti, con pochi problemi di compatibilità.”

Nintendo Switch Pro, insieme alla versione Lite, è oggetto di rumor da molti mesi, fin dal report del The Wall Street Journal dello scorso autunno. L’arrivo di un modello potenziato avrebbe un senso, ma per ora si tratta unicamente di speculazioni e voci di corridoio. Nintendo Switch Lite è ciò su cui la casa di Kyoto si sta concentrando in questo momento ed è altamente improbabile che vengano rilasciate informazioni ufficiali su nuovi modelli nel breve termine. Diteci, vi interesserebbe un Nintendo Switch Pro?