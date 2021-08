Nintendo Switch quasi meglio di Wii, il sorpasso è vicino

Nintendo Switch si avvicina piano piano alla soglia delle 100 milioni di console vendute secondo quanto descrive il report finanziario del primo trimestre del corrente anno fiscale. Sono 89.4 milioni le unità nelle mani dei giocatori, un traguardo che di trimestre in trimestre si muove sempre più per raggiungere i 101.6 milioni di Wii vendute.

Nell’ultimo trimestre Nintendo Switch ha venduto 4.4 milioni di unità. Al conteggio sono ovviamente incluse anche le Switch Lite, considerabili comunque versioni alternative della stessa console: 3.3 milioni sono formati dal modello originale, il resto delle vendite è composto da Lite. Rispetto al 2020 si tratta di una prevedibile riduzione delle console vendute: gli effetti collaterali della pandemia e la vecchiaia dell’hardware che adesso ha 4 anni, hanno decretato una diminuzione delle vendite del 21.7%.

Ciononostante, Nintendo Switch adesso è a -12 milioni dal sorpasso a Wii, un traguardo raggiungibile probabilmente nel corso dell’anno fiscale che si conclude a marzo 2022, a seconda di come potranno andare anche le vendite del nuovo modello OLED, annunciato nelle scorse settimane e in arrivo nei primi giorni di ottobre. Dopo la Wii, ci sarà da raggiungere il Game Boy nella famiglia Nintendo, con le sue 118.6 milioni di vendite, ma nel mezzo ci sono anche la prima PlayStation (102 milioni) e la PlayStation 4 (115 milioni). Ben più irraggiungibili sembrano le regine delle vendite Nintendo DS (154 milioni) e PlayStation 2 (157.7 milioni). Sarà sufficiente OLED a migliorare le performance di vendita di Nintendo Switch?

Dal report emergono anche i dati di vendita dei videogiochi first party di Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe è il titolo best seller con 37 milioni di copie vendute, a seguire ci sono Animal Crossing: New Horizon con 33.8 milioni e Super Smash Bros. Ultimate con 24.7 milioni. Completano la classifica di vendite Breath of the Wild (23.2 milioni), Pokémon Spada e Scudo (21.8 milioni), Super Mario Odyssey (21.4 milioni), Super Mario Party (15.7 milioni), Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! (13.5 milioni), Splatoon 2 (12.4 milioni) e Ring Fit Adventure (11.2 milioni).