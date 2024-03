Nintendo Switch Sports scontato a SOLI 39€! (-15%)

Se volete ampliare la vostra libreria con uno dei migliori giochi per Nintendo Switch vi segnaliamo questa super offerta Amazon su Nintendo Switch Sports che, grazie a uno sconto del 15% è disponibile a soli 39,98€. Sfidate i vostri avversari in sette discipline sportive diverse tra cui pallavolo, golf, calcio e bowling. Grazie a un accessorio speciale compreso nella confezione potrete fissare il Joy-Con alla vostra gamba e comandare il personaggio con i movimenti del corpo per un divertimento assicurato e un'esperienza super immersiva. Cogliete l'occasione per arricchire la vostra libreria con uno dei titoli più interattivi e coinvolgenti disponibili per Nintendo Switch.

Nintendo Switch Sports, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate fare sport e cercate un modo divertente per fare movimento anche tra le mura di casa Nintendo Switch Sports è il gioco perfetto per voi. Questo titolo offre la possibilità di cimentarsi in una vasta gamma di discipline sportive, tra cui pallavolo, golf, calcio e bowling, trasformando le vostre serate casalinghe in un'occasione perfetta per allenarvi e divertirvi in compagnia. Grazie alla fascia per la gamba inclusa, il gioco promette un livello di immersione senza precedenti, in particolare nella modalità "calcio".

Questo gioco è perfetto per chi ama giocare a casa con gli amici o passare una bella serata in famiglia. Con Nintendo Switch Sports potrete trasformare una noiosa serata a casa in un gioco coinvolgente che vi farà anche fare un po' di attività fisica tra le mura di casa. Scegliendo l'abbonamento a "Nintendo Switch on-line" potrete anche confrontarvi con giocatori da tutto il mondo e testare le vostre abilità al di fuori della cerchia ristretta di amici. Questo gioco è compatibile con Nintendo Switch e Switch OLED, ma non con Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch Sports è il gioco ideale per fare attività fisica e trascorrere qualche piacevole momento in famiglia tra le mura domestiche. Grazie a uno sconto Amazon del 15% il prezzo scende a soli 39,98€ rispetto al prezzo originale di 46,99€, offrendo un'ottima occasione per acquistare uno dei migliori giochi Nintendo a un prezzo ridotto.

Vedi offerta su Amazon