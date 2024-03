PS5 e Xbox sono gli ultimi dinosauri, vincono gli smartphone secondo Peter Moore

Le console tradizionali, come Xbox Series X e PlayStation 5, stanno perdendo terreno a favore dei dispositivi mobili, afferma Peter Moore, ex dirigente di Xbox. Niente di strano, perché sappiamo da molti anni ormai che gli smartphone sono la piattaforma gaming con più giocatori e più denaro in ballo. Tuttavia Moore aggiunge che, secondo lui, in questa situazione non è detto che ci sarà un’altra generazione di console.

Niente PS6 né una nuova Xbox, dunque? Secondo Moore il settore delle console non è cresciuto abbastanza negli ultimi anni, e questo renderebbe poco attraente l’idea di investire nel lancio di una nuova generazione. Un’operazione che costerebbe a Sony e Microsoft molti milioni di dollari. E qualcuno potrebbe domandarsi perché spendere tanto denaro, se poi è chiaro che i giocatori preferiscono usare lo smartphone - questa sembra essere la linea di pensiero di Moore.

Sicuramente sono tanti quelli che giocano con lo smartphone, che è comodo e poco impegnativo, ma non è tutto: Moore, infatti, suggerisce anche che l'avvento dello streaming e dei servizi basati sul cloud potrebbe ridurre la dipendenza da hardware dedicato, come le console.

Insomma, da una parte hai persone che vedono nel telefono la piattaforma di gaming favorita, e dall’altra con lo streaming una “vera” console potrebbe diventare un oggetto inutile. Domani, infatti, invece della console potrebbe bastare un’app sul televisore, come Xbox Cloud o GeForce Now o una delle altre che già esistono.