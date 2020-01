Nioh 2: il feedback dei giocatori è importante

Uno dei titoli indubbiamente più attesi di questo primo periodo del 2020 è Nioh 2, sequel del celebre titolo action uscito nel 2017, in esclusiva per PlayStation 4. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Team Ninja ha annunciato che verranno apportate diverse modifiche a Nioh 2, sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori di tutto il mondo a seguito del periodo di open-beta, tenutosi lo scorso novembre.

In particolare, i miglioramenti da parte del Team Ninja comprendono un’espansione della sezione di tutorial, l’aggiunta di determinate abilità alle armi disponibili, e l’introduzione della possibilità di utilizzare comandi personalizzati, per ottenere un’esperienza ottimale al giocatore. A questo si aggiunge poi il bilanciamento della vita e della potenza dei nemici, oltre che a una migliore gestione del Ki.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dichiarazioni e aggiornamenti da parte della stessa compagnia di sviluppo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo infine che Nioh 2 sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4, a partire dal prossimo 13 marzo 2020.

E voi, avete giocato alla beta? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!