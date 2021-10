NIS America: tutti i prossimi titoli della lineup

Il 2021 non è stato esattamente un anno florido per la scuderia di NIS America, che dopo il seppur ottimo Ys IX: Monstrum Nox ha puntato tutto sul non brillante Disgaea 6: Defiance of Destiny, lasciando di contorno per lo più porting e remaster come Prinny Presents Nis Classics Volume 1.

Sembra però che il publisher abbia tutta l’intenzione di rifarsi, tanto che alcuni giorni fa ci ha invitati a un press tour virtuale in cui ha presentato la sua lineup di titoli che lancerà nei prossimi mesi del 2021 e nei primi mesi del 2022.

The Caligula Effect 2

FuRyu Corporation ci riporta in un’ambientazione scolastica dopo il primo The Caligula Effect Overdose, ma non è necessario aver giocato a quest’ultimo per potersi godere il seguito. Protagonisti di questo nuovo JRPG sono i membri del club scolastico Go-Home imprigionati in una dimensione virtuale. Tra le feature del battle system spiccano attacchi combinati, anche aerei, e la Imaginary Chain, ovvero una previsione virtuale del prossimo attacco.

La sceneggiatura vedrà il ritorno di Tadashi Satomi, già autore della storia di Persona 2.

The Caligula Effect 2 è in dirittura di arrivo il 22 ottobre per Nintendo Switch e PlayStation 4.

Shadow Corridor

Sviluppato dal team di sviluppo Regista, Shadow Corridor è un titolo fortemente horror nel quale dovremo sopravvivere a varie mostruosità soprannaturali provenienti dal folklore tradizionale giapponese, ognuna delle quali avrà il suo modus operandi specifico che dovremo tenere a mente per evitare di farci catturare.

Feature interessante è la randomizzazione degli ambienti da attraversare, che andrà di pari passo a quella della dislocazione degli oggetti. In questo modo il trial and error servirà relativamente a poco e il feeling di oppressione sembra promettente.

Anche Shadow Corridor arriverà a breve: il prossimo 26 ottobre per Nintendo Switch.

Labyrinth Legend

Il primo titolo del 2022 pubblicato da NIS America è ancora di Regista, ma di tutt’altro tenore. Labyrinth Legend infatti si rifà dichiaratamente agli action RPG classici, sia nelle meccaniche che nell’aspetto grafico.

Anche in questo caso dovremo vedercela con dungeon generati randomicamente e decine di mostri e boss da abbattere. Grande importanza avrà il potenziamento del proprio personaggio, compresa la possibilità di venire affiancati da una creatura addestrata, e l’apprendimento dei pattern di attacco nemici. Al gioco sarà inoltre possibile giocare assieme a un amico grazie alla modalità co-op locale.

Labyrinth Legend arriverà in formato digitale su Nintendo Switch il 17 gennaio 2022.

MONARK

Sicuramente uno dei titoli più promettenti della lineup, MONARK è in lavorazione negli studi di Furyu Corporation e ha come biglietto da visita la partecipazione di diversi sviluppatori che hanno dato vita ai primi titoli di Shin Megami Tensei.

Il gioco è ambientato nella Shin Mikado Academy, un istituto che per qualche ragione è stato schermato da una barriera protettiva al di fuori della quale una misteriosa nebbia ha gettato il mondo nella follia. Al suo interno il protagonista di turno dovrà proteggere l’edificio e allo stesso tempo cercare di capire la causa di questa situazione estrema, affiancato da un vasto numero di comprimari.

Nonostante l’ispirazione a SMT per diversi aspetti si percepisca, soprattutto nel coinvolgimento di elementi occulti, MONARK è in realtà un RPG tattico con un sistema di movimento libero simile a quelli visti in Phantom Brave e Lost Dimension. Oltre che dei nostri compagni umani, potremo avvalerci dell’aiuto di diversi demoni che potremo livellare e personalizzare. L’enfasi del gameplay è posta nel saper avanzare e posizionare le proprie unità cercando di evitare di ritrovarsi in situazioni sfavorevoli, soprattutto considerando che le abilità speciali potranno intaccare i nostri HP e che gli avversari potrebbero contrattaccare.

MONARK uscirà in Europa il 22 febbraio 2022 per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

The Cruel King and the Great Hero

Seguito spirituale di The Liar Princess and the Blind Prince, questo nuovo JRPG a opera di Nippon Ichi Software ci trasporterà in un mondo fantasy dai tratti fortemente fiabeschi. La protagonista Yuu è la figlia di un eroe che in passato ha affrontato e sconfitto il drago conosciuto come Re Crudele, risparmiandogli però la vita e conquistandosi così la sua amicizia. Dopo la morte dell’eroe, il drago ha protetto Yuu nel corso della sua crescita, vedendola incamminarsi sullo stesso percorso eroico del padre. Nel corso del suo viaggio Yuu incontrerà diversi compagni che la accompagneranno e affiancheranno in battaglia. Gli scontri sembrano seguire gli stilemi dei JRPG classici, ma conoscendo gli sviluppatori c’è da aspettarsi di dover utilizzare una buona capacità tattica.

The Cruel King and the Great Hero è atteso su Nintendo Switch e PlayStation 4 nei primi mesi del 2022.

Crystar

La storia alla base di questo titolo vede due ragazze di nome Rei e Mirai evocate nel Purgatorio dal revenant Anamnesis, che intende ucciderle e sfruttare le loro anime per tornare in vita. Rei riscopre in sé un potere nascosto e affronta Anamnesis, ma nella foga della battaglia uccide per sbaglio la sorella. I gestori del Purgatorio Mephis e Pheles propongono a Rei un patto: diventare un’Esecutrice e dare la caccia alle anime ribelli del Purgatorio in cambio della resurrezione di Mirai, prima che la sua anima venga reincarnata in una nuova vita.

Action-RPG sviluppato da FuRyu Corporation e Gemdrops, Crystar è già uscito nel 2019 per PS4 e PC, e nei primi mesi del 2022 arriverà anche su Nintendo Switch assieme a tutti e 30 i DLC pubblicati sulle altre piattaforme.

Yurukill: The Calumniation Games

Sviluppato da IzanagiGames, questo titolo si divide tra fasi di avventura grafica sullo stile di Phoenix Wright e shoot ‘em up a scorrimento verticale con chiara ispirazione ai classici degli anni ‘80 come la serie 194X di Capcom e Raiden.

Il protagonista di nome Sengoku Shunju è stato accusato della morte di 21 persone e per poter cancellare la sua pena dovrà sopravvivere alle varie attrazioni di un contorto parco divertimenti chiamato Yurukill Land.

La storia è a cura di Homura Kawamoto, autore del manga Kakegurui, il character design è affidato a Hiro Kiyohara (Valkyria Revolution) e la colonna sonora sarà opera di Yuko Komiyama, già autrice delle musiche di Mega Man X7 e X8, oltre adaver collaborato a diversi brani della serie Monster Hunter.

Yurukill: The Calumniation Games uscirà nell’arco della primavera 2022 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 2

Dopo aver riesumato Phantom Brave e Soul Nomad, i prossimi giochi tra le vecchie glorie di Nippon Ichi a ricevere una riedizione sono Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound e ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman.

Il primo titolo è un RPG tattico sul genere di Phantom Brave (con movimento libero, senza griglia) uscito originariamente su PS2 abbastanza simile a Disgaea. Per questa riedizione si arricchirà anche della Modalità Petta, finora rilasciata solo nel porting per PSP uscito solo in Giappone, nella quale impersoneremo appunto Petta, la figlia del protagonista, in nuove missioni.

ZHP, uscito per PSP nel 2010, è invece un roguelike anch’esso assolutamente farsesco e assurdo, perfetto per gli amanti dello humor nonsense dei titoli Nippon Ichi.