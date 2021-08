No More Heroes 3, Suda51 saluta definitivamente Travis Touchdown

Goichi Suda, più conosciuto a tutti come Suda51, ha pubblicato ieri No More Heroes 3. Il terzo atto della saga, nata come esclusiva Nintendo nel lontano 2007, con il primo capitolo che debuttò su Nintendo Wii però sarà anche l’ultimo. Tramite un post su Twitter, infatti, il game designer giapponese ha decretato la fine della serie, svelando che Travis Touchdown non rintonerà per eventuali spin off o un’altra iterazione.

Il lungo messaggio è stato pubblicato dall’account Twitter ufficiale del gioco. “Spero che tutti voi stiate bene nel caldo dell’estate. Il vero nome di No More Heroes 3 era leggermente più lungo e includeva il sottotitolo FINAL BOUT”, spiega Sudda51 nell’immagine che racchiude le sue dichiarazioni. “Come spiegato da quel Final, il viaggio di Travis Touchdown è arrivato alla fine”. Nella sempre, grande stravaganza che lo contraddistingue, Goichi Suda ha voluto dire così addio alla saga.

La storia di No More Heroes è cominciata, appunto, nel lontano 2007. Il gioco con protagonista Travis Touchdown era solamente l’inizio di qualcosa di molto più grande, con un secondo capitolo che debuttò nel 2010, sempre per Nintendo Wii. Nel corso degli ultimi due anni, oltre al terzo (e conclusivo) atto della saga, Goichi Suda ha lavorato anche allo spin-off Travis Strikes Again, raccogliendo un consenso non proprio positivo da parte di pubblico critica. La saga ha avuto la fortuna di accomodarsi anche su PlayStation 3 e Xbox 360 con il porting del primo capitolo, mentre Steam ha ricevuto le conversioni di tutti e due i primi atti.

For ALL of fans…

Here is a special message about our "No More Heroes 3" release from SUDA51 @suda_51 !

We sincerely hope YOU enjoy "No More Heroes 3".#NMH3 #NoMoreHeroes3 #TravisTouchdown #GrasshopperManufacture pic.twitter.com/LvMgO6Ikce — No More Heroes III-official-GhM (@nmh3_ghm) August 27, 2021

Con il pensionamento di No More Heroes si chiude dunque uno dei franchise su cui Goichi Suda ha lavorato di più. Il game designer giapponese ha passato infatti ben 14 anni in compagnia del suo brand, con tanti titoli diversi creati attorno a questo universo narrativo. Quale sarà la prossima sfida di Suda51, però, solo il tempo potrà dircelo.