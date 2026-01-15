Il compositore giapponese che ha segnato la storia dei videogiochi con le sue melodie indimenticabili è pronto a riportare la sua magia sui palcoscenici europei. Nobuo Uematsu, l'artefice delle colonne sonore che hanno accompagnato generazioni di giocatori attraverso le avventure di Final Fantasy, ha scelto ancora una volta l'Italia come punto di partenza per la sua nuova tournée continentale. Dopo il trionfo registrato nelle tappe italiane del 2025, il Maestro tornerà con il suo conTIKI Show per offrire al pubblico un'esperienza musicale che fonde tradizione e innovazione.

Il Teatro Nazionale di Milano ospiterà il 2 maggio 2026 quella che viene definita la "tappa zero" dell'intera tournée europea, confermando il legame speciale che si è creato tra Uematsu e il pubblico italiano. La formazione che accompagnerà il compositore alle tastiere include musicisti di talento che hanno già dimostrato la loro sintonia artistica: Michio Okamiya alle chitarre, Chihiro Fujioka alle percussioni, Rie Tozuka alle letture e all'autoharp, e Nubia al violoncello compongono un ensemble capace di restituire tutta la complessità emotiva delle composizioni originali.

Quest'anno il conTIKI Show si arricchisce di una presenza vocale d'eccezione. Sarah Àlainn, la cantante che Yasunori Mitsuda ha selezionato personalmente per dare voce a Xenoblade Chronicles e che successivamente ha prestato il suo talento a Valkyria Revolution e Monster Hunter Rise, affiancherà Uematsu come special guest per tutte le date europee. La sua partecipazione promette di aggiungere una dimensione interpretativa unica ai brani, grazie a una voce che i fan del gaming già conoscono e apprezzano per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde.

Il programma del concerto rappresenta un equilibrio tra il passato glorioso e il presente creativo di Uematsu. Il repertorio spazierà dalle composizioni originali create specificamente per il conTIKI Show fino ai classici intramontabili della saga Final Fantasy, riarrangiati appositamente per questa formazione. Si tratta di un'opportunità rara per ascoltare dal vivo le melodie che hanno definito l'identità musicale di alcuni dei videogiochi più influenti della storia, reinterpretate con arrangiamenti che ne esaltano la ricchezza orchestrale.

Dopo la serata milanese, il tour si sposterà oltre confine con due appuntamenti prestigiosi: il 5 maggio ad Amsterdam e il 9 maggio alla Salle Pleyel di Parigi, una delle sale da concerto più rinomate d'Europa. Gli organizzatori hanno già annunciato che ulteriori date sono previste per l'autunno, anche se i dettagli verranno comunicati successivamente, lasciando i fan in attesa di scoprire quali altre città europee avranno l'opportunità di accogliere il Maestro giapponese.

Dietro l'organizzazione di questo ambizioso progetto ci sono nomi già noti nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop e videoludica. Hidden Door, la società guidata da Lucio Campani che ha già portato in Italia alcune delle convention più importanti del settore, si occupa dell'aspetto organizzativo generale. La produzione è invece affidata a Yellow Echoes, l'azienda di Mario Petillo che vanta nel suo curriculum produzioni di alto profilo come Metal Gear in Concert, 'Echoes of Light – Yoko Shimomura', i concerti italiani di Gustavo Santaolalla e il precedente tour italiano dello stesso Uematsu.

Per chi desidera assistere alla data inaugurale milanese, i biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Hidden Door e la disponibilità è limitata. Gli appassionati più accaniti avranno inoltre l'opportunità di acquistare pacchetti meet and greet che includono un autografo e una fotografia con Nobuo Uematsu, anche questi disponibili fino a esaurimento scorte. Il legame tra il compositore e il pubblico italiano si rinnova così in un'occasione che promette di celebrare non solo la musica, ma l'impatto culturale che le sue composizioni hanno avuto su intere generazioni di videogiocatori.