Non perderti The Last of Us Part II Remastered per PC: prenotalo ora con il 27% di SCONTO!

Se siete appassionati di videogiochi e siete alla ricerca di un'avventura intensa e ricca di emozioni, oggi avete l'opportunità perfetta per prenotare la versione PC di The Last of Us Part II Remastered, in uscita il 3 aprile 2025, a un prezzo imbattibile su Instant Gaming. Il gioco è disponibile a soli 36,49€, permettendovi di risparmiare il 27% rispetto al prezzo di listino originale di 50€.

The Last Of Us Part II Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo titolo pluripremiato di Naughty Dog, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, è ora ancora più coinvolgente grazie alla nuova versione Remastered, arricchita da numerose migliorie tecniche che amplificano ulteriormente l’esperienza visiva ed emotiva. Vestirete i panni di Ellie e Abby, immergendovi in una storia intensa e commovente, ambientata in un mondo devastato da una pandemia letale, dove ogni scelta avrà conseguenze drammatiche.

Con la versione remastered potrete vivere ambientazioni mozzafiato grazie a migliorie grafiche avanzate, che esaltano ogni dettaglio del mondo di gioco, rendendo ogni momento più realistico e coinvolgente. Inoltre, avrete pieno supporto per il controller DualSense di PlayStation, che aggiunge un livello di immersione senza precedenti grazie al feedback tattile e ai grilletti adattivi.

Non solo la qualità grafica è stata migliorata: il gioco presenta anche nuove modalità esclusive. Con la modalità "Senza ritorno", vivrete un'esperienza roguelike di pura sopravvivenza, affrontando sfide sempre nuove con personaggi unici e combattimenti intensi contro boss brutali. Inoltre, potrete esprimere la vostra creatività nella modalità libera per chitarra e dimostrare le vostre abilità nella modalità Speedrun.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione: acquistate subito The Last of Us Part II Remastered a soli 36,49€ su Instant Gaming, e immergetevi in una delle esperienze videoludiche più intense e premiate degli ultimi anni. Ricordate: l'uscita è prevista per il prossimo 3 aprile, quindi non avete tanto tempo per comprare questo capolavoro con uno sconto del genere!

