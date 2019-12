Nvidia DLSS e tre effetti di Ray Tracing disponibili in Deliver Us The Moon

La tecnologia avanza e con essa i videogiochi. Nvidia ha annunciato il supporto a nuovi videogame per il Ray Tracing nella giornata di ieri e, ora, aggiunge alla lista anche Deliver Us The Moon. Parliamo del gioco di KeokeN Interactive, un’avventura sci-fi indie che ci fa viaggiare nello spazio profondo. Il gioco ha infatti ricevuto un nuovo update che aggiunge Nvidia DLSS e tre effetti grafici basati su ray tracing in tempo reale: ombre, riflessi di superfici opache e riflessi di superfici traslucide.

Nell’annuncio sul sito ufficiale Nvidia possiamo leggere che “la potenza dei riflessi di ray tracing in tempo reale delle superfici opache permette agli sviluppatori di rendere più credibile ogni scena.” Al tempo stesso, viene sottolineato che “non ogni riflesso è creato nello stesso modo. Esattamente come certi oggetti possono essere lucidi o molto opachi, ci sono anche vari livelli di trasparenza”.

Inoltre, “le ombre sono un elemento chiave per giudicare la distanza e la grandezza di un oggetto. Possono accentuare le profondità e i dettagli degli oggetti e dei personaggi in una stanza. Le ombre gestite con ray tracing in tempo reale sono più morbide e riescono a raggiungere distanze maggiori a partire dall’oggetto dal quale nascono, emulando le proprietà di un’ombra reale. Questo crea scene profondamente più credibili e aggiunge dettagli a ogni oggetto.”

NVIDIA DLSS, inoltre, permette di giocare alla massima qualità, con ray tracing attivo e un frame rate dai 60 FPS in su. Qui sotto potete vedere il tipo di GeForce che dovete utilizzare per ottenere una certa risoluzione a 60 FPS con dettagli “Epic”.

Potete trovare un’immagine dinamica per confrontare la resa del gioco con e senza ray tracing sulla pagina ufficiale Nvidia a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate del risultato?