Oblivion lascia senza fiato come nel 2006, il tutto grazie all’IA… e a 19GB di texture

Ve lo ricordate The Elder Scrolls IV: Oblivion? Per alcuni è il miglior The Elder Scrolls di sempre, per altri un titolo mediocre e per altri ancora un gioco nella media. Non siamo qui per parlare della qualità del popolare videogioco Bethesda, quanto più della sua ambientazione, da sempre stata, oggettivamente, una tra le più belle di sempre. Cyrodill era varia, viva e ricca di colori. Un modello che ha spinto i giocatori a sviluppare una serie di mod che hanno reso, nel corso del tempo, il gioco davvero incredibile.

Oggi, però, vi raccontiamo di qualcosa di un po’ diverso dalle solite mod. Il conosciuto modder Kuzja80 ha pubblicato una versione di Oblivion con tanto di pacchetto texture pack da ben 19GB. Questo pacchetto è particolare perché è potenziato, interamente, dall’intelligenza artificiale, che prende ogni texture e le migliora. Qua sotto potete vedere alcune delle incredibili immagini del gioco migliorato.

Chiaramente il Texture HD Pack ottimizza il gioco sotto altre aspetti, a partire dalla rimozione della grana pixel, aggiungendo una serie di filtri per rendere il titolo ancora più bello. Sicuramente nel mondo del modding ci sono texture pack e mod decisamente più incredibile per Oblivion, ma il pensiero che tutto questo sia stato realizzato grazie all’IA, rende il tutto molto più spettacolare. Se foste interessati, attraverso questo link potete scaricare il pacchetto.

A questo punto siamo pronti per rituffarci nelle meravigliose terre di Cyrodill, rese ancora più belle dall’incredibile capacità dei modder di tutto il mondo!