Oblivion: il remake sembra essere reale e avrà diverse migliorie

Un remake di The Elder Scrolls: Oblivion è in sviluppo presso Virtuos utilizzando l'Unreal Engine 5. La notizia è stata confermata da un errore di un ex dipendente dell'azienda, che ha rivelato dettagli sul progetto sul proprio sito web.

Il remake si prospetta come una revisione completa del gioco originale, con significativi miglioramenti al gameplay e alla grafica. Secondo le informazioni trapelate, verranno rielaborati diversi sistemi chiave come Stamina, Furtività, Blocco, Tiro con l'arco, Reazione ai colpi e HUD.

Il sistema di Blocco, ad esempio, trarrà ispirazione dai giochi Souls-like e dalla serie Assassin's Creed per renderlo più attuale. La Furtività vedrà icone evidenziate e un nuovo calcolo dei danni, mentre la Stamina sarà meno frustrante per i giocatori. L'interfaccia utente (HUD) sarà ridisegnata per risultare più intuitiva e attraente per i giocatori più giovani.

L'utilizzo dell'Unreal Engine 5 suggerisce un notevole salto di qualità grafica rispetto al titolo originale del 2006. Questo remake si distingue quindi da semplici remaster o porting, puntando a una completa reinvenzione dell'amato classico.

Sebbene Bethesda non abbia ancora annunciato ufficialmente il progetto, alcune fonti indicano una possibile uscita a giugno 2024. Tuttavia, è improbabile che il gioco venga mostrato durante l'imminente Xbox Developer Direct Event del 23 gennaio, nonostante le speculazioni iniziali.

Il remake di Oblivion era già stato menzionato in precedenti leak, incluso un documento Microsoft vs. FTC del 2022 che lo citava come "Oblivion Remaster". Sembra che il progetto si sia evoluto nel tempo in un remake più ambizioso.

Con questi nuovi dettagli, cresce l'attesa per un annuncio ufficiale da parte di Bethesda. I fan della serie The Elder Scrolls potranno presto tornare a esplorare la provincia di Cyrodiil con grafica e gameplay modernizzati, mantenendo intatto lo spirito dell'avventura originale.