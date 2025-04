Oblivion Remastered: un MUST per ogni appassionato di GdR, già SCONTATO!

Se siete appassionati di giochi di ruolo e desiderate rivivere una delle esperienze più iconiche del genere in una veste completamente rinnovata, dovreste assolutamente approfittare di questa offerta esclusiva su Instant Gaming. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è infatti disponibile al prezzo scontato di 43,99€, con un ribasso del 20% rispetto al prezzo di listino di 55€. Un'occasione imperdibile per tornare a esplorare il leggendario mondo di Cyrodiil con una grafica modernizzata e meccaniche di gioco aggiornate.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa nuova edizione rappresenta una scelta ideale per chi non ha mai avuto l'opportunità di provare l'originale o desidera riscoprirlo in tutta la sua bellezza tecnica. Grazie a una grafica completamente rinnovata, ogni paesaggio, città e dungeon del mondo di gioco appare più vivido e dettagliato, offrendo un'esperienza visiva nettamente superiore. Inoltre, le meccaniche di gioco affinate rendono il gameplay più fluido e coinvolgente, senza snaturare la libertà d'azione e personalizzazione che da sempre contraddistingue la serie.

In The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered potrete scegliere il vostro percorso: diventare un impavido cavaliere, uno stregone arcano, un ladro silenzioso o qualsiasi altra combinazione vi venga in mente. Ogni scelta influenzerà l'evoluzione del vostro personaggio, rendendo ogni partita unica. Il gioco include inoltre tutte le espansioni rilasciate in passato, come Shivering Isles e Knights of the Nine, oltre a numerosi contenuti scaricabili, offrendo così un'esperienza completa fin dal primo accesso.

Attualmente disponibile a 43,99€, Oblivion Remastered è una proposta irresistibile per tutti i fan di Bethesda e del genere GdR in generale. Una combinazione perfetta di nostalgia, innovazione e convenienza, che rende questo titolo un acquisto praticamente obbligato per ogni amante delle avventure epiche. Non lasciatevi sfuggire questa promozione su Instant Gaming: è il momento perfetto per tornare a salvare Tamriel.

