Observer System Redux: meglio su PS5 che su Xbox Series X|S

Tra i diversi titoli che esordiranno in questi primi mesi di vita della next gen, ci sono un paio di produzioni già rilasciate durante la scorsa generazione pronte a tornare con una nuova veste. È questo il caso di Observer System Redux, la nuova versione rivista e espansa dell’horror cyberpunk sviluppato dai ragazzi di bloober team. Lo studio polacco ha voluto riproporre uno dei titoli più apprezzati della propria ludoteca anche sulle nuove console PS5 e Xbox Series X|S.

Oltre a migliorare la parte tecnica e visiva del titolo, in Observer System Redux i giocatori potranno incappare in tutta una serie di nuovi contenuti che hanno l’obbiettivop di espandere la storia e la longevità del gioco horror. Stando ad un’analisi riportata dalla redazione di Gamespew, le versioni next gen del titolo non sono equiparabili in termini di qualità generale, con il ritorno di Observer che gira meglio su PS5 rispetto alla versione Xbox Series X|S.

La versione Xbox Series X|S di Observer System Redux ha nelle impostazioni grafiche la possibilità di attivare o disattivare la risoluzione a 4K. Andando ad attivarla il gioco presenterà una grafica nettamente più nitida ad un framerate costantemente fluido. La versione PS5 dal canto suo, presenta anche l’opzione per il ray-tracing che, una volta attivato, porta l’aspetto visivo del titolo su tutto un’altro piano; con riflessi di gran lunga migliori in varie sezioni di gioco.

Inoltre, mentre su PS5 Observer System Redux tiene botta per tutta l’esperienza, su Xbox Series X|S alcune parti dell’appartamento fanno emergere maggiormente un’ottimizzazione non proprio pulitissima. Cosa ne pensate di questo tipo di diverse ottimizzazione sulle due console next gen? Vi aspettate che ci saranno tanti casi del genere o credete che in futuro i multipiattaforma verranno equilibrati meglio?