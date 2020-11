Observer System Redux, supporto al DualSense di PS5 e tanto altro

Il titolo acclamato dalla critica come uno dei migliori sviluppati dal team polacco Bloober Team è stato spesso indicato come uno dei primi ad aver dedicato completa copertura alle console di prossima generazione. In molti video infatti Observer System Redux si è mostrato nella sua versione next-gen con tantissime migliorie a livello tecnico e grafico che facevano saggiare il lavoro che il team stava facendo per far risplendere di nuova luce un titolo che forse ha avuto meno calore del dovuto non pensate?

In una recente intervista rilasciata per Wccftech, gli sviluppatori hanno parlato di interessanti novità in arrivo soprattutto quelle per PS5. Nello specifico si è parlato di circa il 20% in più sulla durata e del completo supporto alle nuovissime funzioni del DualSense di PS5, di cui trovate le nostre prima impressioni qui. Il numero esatto delle ore in più sarà ovviamente comparato a come il giocatore approccerà Observer System Redux, ovvero se andrà dritto per dritto seguendo la trama e gli obiettivi oppure cercherà in tutti gli angoli della mappa per nuove informazioni e note.

Saranno presenti inoltre anche nuove meccaniche di gameplay, come la decriptazione di computer oppure la riparazione di circuiti elettrici. Ad unirsi a tutte queste novità dell’impianto ludico, ovviamente troviamo la novità più ghiotta rappresentata dall’implementazione del feedback aptico di Playstation 5 e del suo controller. Tutte le aggiunte serviranno ad immergere ancora di più il giocatore all’interno dello strano mondo di Observer System Redux, spiega lo sviluppatore.

Grazie infatti ai trigger adattivi e al feedback sarà possibile sentire tantissimi nuovi effetti tra cui la sensazione di paura, di tensione e l’investigazione neurale. Ovviamente non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questa nuova versione del titolo, e voi? Vi invitiamo inoltre a leggere l’intervista ufficiale se siete in cerca di maggiori informazioni sul titolo. Noi come sempre vi terremo aggiornati sulle nuove console di prossima generazione che si stanno avvicinando sempre di più.