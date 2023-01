Da quando Obsidian è entrata a far parte della grande famiglia degli Xbox Games Studios, i fan di questo amatissimo studio legato al genere GDR ha espresso la volontà di rivedere il team al lavoro su un nuovo gioco della serie Fallout. I ragazzi di Obsidian, infatti, sono gli autori di uno dei titoli più apprezzati del franchise post-apocalittico di Bethesda e, a quanto pare, anche all’interno dello studio c’è grande voglia di tornare in quel mondo.

A tornare a parlare del rapporto che c’è stato tra lo studio e Fallout è stato Feargus Urquhart, CEO di Obsidian Entertainment, nonché autore videoludico veterano che in passato ha lavorato anche ai primi due iconici Fallout sviluppati da Black Isle Studios and Interplay Entertainment. Ora, durante una recente intervista rilasciata alla redazione di Game Pressure, lo stesso Urquhart ha espresso uno dei suoi desideri, e riguarda proprio la saga di Bethesda.

Il CEO di Obsidian ha dichiarato espressamente che al momento il team è più che impegnato su diversi progetti, e non c’è tempo per pensare a Fallout. Sappiamo più che bene quali sono questi progetti in cantiere presso Obsidian: tutto il supporto continuo di Grounded e lo sviluppo di due nuovi giochi nuovi di zecca come The Outer World 2 e il tanto atteso Avowed, quest’ultimo titolo fantasy ambientato nell’universo di Pillars of Eternity.

A questo discorso, però, il CEO di Obsidian non ha chiuso le porte a un nuovo gioco ambientato nel franchise post-apocalittico di Bethesda, dichiarando quanto segue: “Mi piacerebbe fare un altro Fallout prima di andare in pensione. Non so quando ciò accadrà, non ho in mente una data precisa per il mio pensionamento. La mia speranza è che prima o poi accadrà, ma dovremo aspettare e vedere”.