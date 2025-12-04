Siete pronti a immergervi in un nuovo capitolo della celebre saga OCTOPATH TRAVELER? Con Octopath Traveler 0 potete ricominciare da zero e vivere un’avventura epica nel regno di Orsterra. La storia vi porterà tra restaurazioni e vendette contro gli anelli divini, regalando ore di esplorazione e battaglie mozzafiato. E, per rendere l’inizio ancora più dolce, potete ottenere il gioco oggi con uno sconto del 26%.

Octopath Traveler, chi dovrebbe acquistarlo?

La serie torna con la celebre grafica HD-2D, che fonde l’eleganza della pixel art rétro con la profondità della computer grafica in 3D. Le Path Action vi permetteranno di interagire con il mondo e di affrontare sfide strategiche, mentre il sistema Break e Boost vi offrirà il controllo delle sorti della battaglia. Ma Octopath Traveler 0 non si limita al familiare: ora potete creare il vostro personaggio unico, scegliendo aspetto, voce, movimenti e persino il piatto preferito.

Non solo combatterete e esplorerete: il gioco vi offre la possibilità di ricostruire la vostra città natale. Invitate compagni e alleati a vivere nella città che avete creato, gestendo ogni dettaglio e rendendo il vostro spazio unico. Le Path Action permettono inoltre di interagire con la popolazione, ottenere oggetti preziosi e affrontare sfide, rendendo ogni scelta completamente nelle vostre mani.

Preparatevi a battaglie coinvolgenti con comandi strategici e più di 30 alleati a vostra disposizione, con la possibilità di formare squadre fino a otto personaggi. Il nuovo sistema di abilità permette di apprendere tecniche dai vostri compagni e di condividerle, ampliando le possibilità tattiche e garantendo un’esperienza di gioco profonda e personalizzata. Octopath Traveler 0 vi aspetta per un’avventura unica: scegliete il vostro destino e scrivete la vostra storia nel regno di Orsterra.

