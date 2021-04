Oddworld Collection: tornano tre grandi classici, data e dettagli

Sono innumerevoli le grandi saghe videoludiche che hanno contribuito a fare la stori di questo amatissimo medium. Tra queste, è impossibile non citare il brand di Oddworld, una vera e propria epopea visionaria che fin dagli albori della prima PlayStation accompagna i giocatori in un mondo oscuro ma ricco di satira e ironia dietro ogni angolo. I fan di questa serie saranno felici di sapere che qualche istante fa è stata annunciata la nuova Oddworld Collection, scopriamo insieme di cosa si tratta e tutti i primi dettagli.

Presentata tramite un post su Twitter da Microids, la Oddworld Collection porterà tre grandi classici della saga di Oddworld su Nintendo Switch. I tre giochi che saranno: Oddworld New’n’Tasty, Oddworld Munch’s Odyssey e Oddworld Stranger’s Wrath e saranno inclusi in un unica cartuccia e giocabili all’instante, senza che i giocatori debbano scaricare i giochi singolarmente in digitale.

Al momento la Oddworld Collection è stata annunciata esclusivamente per Nintendo Switch, e verrà rilasciata a partire dal prossimo 27 maggio. Non sappiamo se il pacchetto contenente i tre giochi arriverà anche su altre piattaforme in futuro, ma per il momento i possessori di Nintendo Switch possono cominciare a pregustare ben tre distinti folli viaggi all’interno dell’universo di Oddworld.

Oddworld: New‘n’Tasty ?

Oddworld: Munch’s Oddysee ?

Oddworld: Stranger's Wrath ? Don't choose! The 3 games are in the same cartridge. Oddworld: Collection will be available on May 27 for Nintendo Switch. pic.twitter.com/OiMcCJNEfF — Microids (@Microids_off) April 1, 2021

Da non sottovalutare il grande pro di scoprire (o ri-scoprire) tre grandi classici di una saga che ha fatto la storia completamente in portabilità. Un’occasione molto ghiotta, soprattutto per tutti coloro che si sono persi questi capitoli che vanno ad espandere uno degli universi videoludici più interessanti da esplorare. Vi ricordiamo, infine, che martedì 6 aprile uscirà anche il nuovo capitolo della saga, ovvero: Oddworld Soulstorm, e che sarà gratuito per gli abbonati del servizio PS Plus.