OneXPlayer X1, la nuova console con CPU Intel costa tantissimo

OneXPlayer ha annunciato la sua rivoluzionaria console X1 3-in-1 con processori Intel Meteor Lake, con prezzi a partire da $859. Una cifra davvero alta per una console portatile, e a ben guardare altissima anche per una console e basta, visto che sia Playstation 5 sia Xbox Series X costano meno di così - per non citare ovviamente Nintendo Switch.

Naturalmente la OneXPlayer X1 include componenti più avanzati, di fatto i nuovi Intel Core Ultra 7, Core Ultra 7 155H e Core Ultra 7 125H. E poi c’è un sistema di dissipazione avanzato, un veloce SSD e uno schermo OLED da 10” a 120 Hz. Nonché la promessa di giocare in mobilità ai giochi che normalmente girano su Windows. Insomma, “sotto al cofano” troviamo più o meno quello che c’è dentro al portatile Asus 14 OLED (2024); parte il fatto che per avere lo stesso processore del portatile Asus il prezzo è ancora più alto.

Sicuramente la OneXPlayer X1 porta con sé la promessa di grandi prestazioni, ma durante il CES ciò che abbiamo visto in anteprima ci ha lasciato qualche dubbio. Inoltre, se anche avesse prestazioni migliori rispetto a concorrenti come Steam Deck o Asus ROG Ally, non è detto che il miglioramento sia così evidente da giustificare il sovrapprezzo.

Tra un paio di giorni comunque inizierà la campagna di crowdfunding: certamente ci saranno molti curiosi pronti a investire la somma richiesta per vedere come se la cava dal visto la OneXPlayer X1. Ci saranno gli strateghi che sperano di rivenderla a un prezzo maggiorato, e ci saranno gli influencer che la vogliono per metterla al centro dei loro contenuti digitali. Tutte insieme queste persone faranno un gruppo abbastanza grande da sostenere questa prima fase del progetto. Che poi abbia senso portarla sul mercato al prezzo indicato, però, è una cosa completamente diversa.

Morale della favola, se volete una OneXPlayer X1 probabilmente la cosa migliore da fare è partecipare alla campagna su Kickstarter.