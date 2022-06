Se si pensa alla storia del videogioco, è inevitabile non citare il leggendario DOOM. L’FPS si porta ben quasi 30 anni sulle spalle, e nonostante la sua veneranda età, il gioco è ancora ben lontano dal finire nel dimenticatoio. Certo, sicuramente i giocatori effettivi possono considerarsi una nicchia in tutto e per tutto, ma l’identità di DOOM è ancora viva e vegeta, grazie a una community di appassionati che continua a mantenerla in piedi coi metodi più disparati.

Non vi servirà, infatti, aver giocato al titolo neanche una volta per sapere di cosa stiamo parlando. Ormai in giro si vedono così tante mod realizzate per l’opera che abbiamo quasi fatto l’abitudine a sentirne parlare, eppure questi contenuti continuano comunque a stupire e ad attrarre l’attenzione dei più. In particolare, però, le notizie più clamorose vedono protagonista DOOM giocato con metodi piuttosto fuori dalle righe.

Se prima i giocatori erano contenti di poter accedere a questa vecchia perla tramite il più recente DOOM Eternal, ad oggi l’utenza si è davvero sbizzarrita con le idee. Anche giocare DOOM su una calcolatrice ormai è una bazzecola, viste le altre numerosissime, e strambissime, alternative proposte dalla community. In questo articolo andremo a fare una lista dei 10 metodi più pazzi per giocare a questa vecchia esperienza videoludica, che veramente non ne vuole sapere di morire. Alla fine ormai si sa: se qualcosa esiste, allora può girare DOOM.

DOOM

#1: DOOM su uno scanner

Iniziamo questa pazza lista con l’opera di id Software trasportata su un banale scanner nel 2020. Stupisce non solo il fatto di poter giocare al titolo su, appunto, uno scanner, ma anche il fatto che non si tratti di un prodotto recente e che quindi possa reggere il gioco con facilità; nulla affatto. Il modello in questione è infatti una Canon ScanFront 220P, che ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 2007, e il gioco può essere visto in azione nel video poco più in basso.

Per giocarci, l’autore di questa folle soluzione ha semplicemente collegato un mouse e una tastiera allo scanner, assieme a una pennina USB per poter installare il gioco. Pare, tra l’altro, che sia addirittura possibile giocarci in multigiocatore, dato che lo scanner è munito di un’interfaccia ethernet. Se vi ritrovate con questo vecchio modello in casa e non sapete cosa farci, grazie a questo utente su Reddit avete appena risolto il problema.

#2: DOOM sulla Touch Bar del MacBook Pro

Nel 2016 è stata introdotta la Touch Bar alla nuova linea di MacBook Pro dell’epoca, promettendo ai possessori di tale modello di migliorare la propria esperienza durante l’utilizzo del computer. Se pensavate che l’utilità della Touch Bar dei vostri MacBook Pro si limitasse soltanto a ciò, sappiate che c’è qualcuno che avrebbe qualcosa da ridire. C’è infatti stato chi ha deciso di utilizzare questa nuova tecnologia in modo decisamente particolare, facendoci appunto girare DOOM.

C’è da dire che non è esattamente il modo più efficiente di giocarlo (chi lo avrebbe mai detto?). Come ci mostra il video qui sotto, infatti, possiamo vedere che la visuale è terribilmente compressa verticalmente, rendendo pressoché impossibile capire cosa fare e come muoversi. Ma il punto non è questo; DOOM funziona? Sì? Allora è abbastanza per provare che il gioco può davvero girare ovunque. Via col prossimo.

#3: DOOM su un Apple Watch

Immaginate alzare il vostro braccio per controllare l’orario sul vostro Apple Watch. Tutto nella norma, vero? Adesso invece provate a immaginare di farlo per giocare a un FPS di 30 anni fa. La pazza idea è stata realizzata nel 2015, ed è possibile vederla all’opera tramite il video che trovate poco più in basso.

I comandi sono piuttosto semplici: basta fare tap sullo schermo per muoversi, e fare tap sulla parte alta per sparare. Semplici, sì, ma decisamente anche molto tediosi, come possiamo vedere nel video gameplay.

#4: DOOM su Minecraft

È ormai da anni che Minecraft è preso di mira per la realizzazione di creazioni stravaganti e decisamente fuori dal normale. Non parliamo soltanto di mere costruzioni e incredibili circuiti di redstone, bensì anche di infinite mod dedicate a praticamente qualsiasi scopo. A tal proposito, è anche possibile costruire un PC funzionante all’interno del sandbox di Mojang grazie all’uso di mod (ma anche senza); sicuramente non ve lo siete neanche chiesti perché ormai è scontato, ma sì, grazie a queste è anche possibile farci girare DOOM.

Incredibilmente, questa è forse una delle versioni più stabili per giocare alla vecchia perla di id Software: il titolo funziona infatti perfettamente e senza alcun calo di frame, la grafica è fedelissima all’originale e i comandi sono semplicissimi (si adattano a quelli di Minecraft).

#5: DOOM su un test di gravidanza

La prima volta che si provò a fare un esperimento del genere, quello che sembrava effettivamente DOOM su un test di gravidanza era, in realtà, un semplice video del gioco (anche se rimane comunque impressionante essere riusciti a riprodurre un filmato su un aggeggio del genere). Un paio di anni fa, però, lo stesso utente è riuscito finalmente a compiere l’impresa, e quindi oggi possiamo dire che sì, il gioco originale è stato importato anche su un test di gravidanza.

Il gioco ha ovviamente bisogno di qualche aiuto in più per poter funzionare, soprattutto per quanto riguarda i comandi. Infatti sono state fatte delle piccole modifiche al test di gravidanza, e nel video poco più in basso è possibile vedere come l’utente si avvalga dell’uso di una mini tastiera bluetooth per giocare.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game. Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv — foone (@Foone) September 7, 2020

La saga di DOOM continua a espandersi: l’ultimo titolo della serie, DOOM Eternal, è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e potete acquistarlo su Amazon.

#6: DOOM sul BIOS della scheda madre

Il vostro PC vi sta dando problemi e avete bisogno di ricorrere al BIOS della vostra scheda madre per risolverli? Già che ci siete, perché non farvi anche una partitina a DOOM? Il gioco, infatti, da pochissime settimane pare che possa girare anche lì.

Questa follia è possibile grazie al recente update 4.17 del firmware open-source Coreboot, occasione che qualcuno ha colto al volo per realizzare un porting di DOOM. Pare che in questa versione il titolo possa essere giocato solamente con una grafica piuttosto bassa, ma viste le altre soluzioni in cui è stato proposto il gioco, non dovrebbe essere un problema per chiunque voglia provare a replicare questa pazzia.

#7: DOOM su un mattoncino LEGO

Se ancora non siete stupiti di tutte queste folli idee, allora quella che stiamo per esporvi adesso potrebbe decisamente catturare il vostro interesse. Soltanto una settimana fa infatti DOOM è stato importato persino su un mattoncino LEGO! Sono ovviamente state necessarie delle modifiche, e il risultato è decisamente degno di nota.

Con l’implementazione di un mini monitor e altri lavori che non vi stiamo a elencare nel dettaglio, nel video qui in basso possiamo effettivamente vedere un mattoncino LEGO con un minuscolo display sul quale sta venendo giocato proprio il nostro amato DOOM. Graficamente il risultato è ovviamente quello che è, ma rimane comunque un’impresa notevole.

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr — James Brown (@ancient_james) June 19, 2022

#8: DOOM su un lettore MP3

I lettori MP3 sono ormai appartenenti al passato: adesso che possiamo comodamente riprodurre musica sui nostri smartphone, questi vecchi aggeggi sono finiti nel dimenticatoio. Se però volete trovare un modo alternativo per mantenerli in vita, allora potreste pensare di giocare a… sì, proprio lui, DOOM.

È già da svariati anni che si ripetono esperimenti del genere su dispositivi simili: lettori MP3 di qualsiasi marca possono essere utilizzati a questo scopo. Grazie al gameplay super semplicistico di DOOM poi, e grazie al fatto che la maggior parte dei lettori MP3, soprattutto gli ultimi, possiedono un numero più che sufficiente di tasti, giocare al titolo di id Software con questi pezzi di storia è veramente roba da poco.

#9: DOOM sul Task Manager di Windows

Il Task Manager di Windows è il piccolo salvavita di chiunque riscontri spesso problemi con il proprio PC. A quanto pare, però, adesso potrebbe assumere anche un’altra utilità, ossia quella di combattere i momenti di noia. Ebbene sì: un paio di anni fa qualcuno ha fatto girare DOOM anche nella gestione attività del sistema operativo più gettonato al mondo.

Il tutto è stato realizzato lavorando sui pixel del gioco, scalandoli e convertendoli in modo da ricordare la colorazione originale del gioco in una scala di colori bianca e nera. Considerando il tipo di “piattaforma” su cui è stato fatto girare, il risultato non è poi così male.

#10: DOOM su un ATM

Poco meno di un anno fa qualcuno è riuscito a ridare vita a un ATM appartenente a un ristorante abbandonato da svariati anni. Qualche piccola modifica qua e là e il gioco è fatto: lo sportello automatico in questione è stato trasformato in una sottospecie di console per far girare DOOM.

Impostare i comandi non dovrebbe essere stato poi così difficile se paragonato alle altre soluzioni, essendo che un ATM fortunatamente ha più che abbastanza tasti per compiere un’impresa del genere. Unito al fatto che lo schermo degli sportelli automatici presenta solitamente dimensioni più che adatte per fare qualcosa come giocare a DOOM, il risultato è davvero stupefacente, ma pur sempre molto comico.

It's okay I made a macro to the 0 key pic.twitter.com/rFytEeT8cH — SK_Louie (@SK_Louie) October 18, 2021

Bonus: DOOM Eternal su un frigorifero

Terminiamo questo articolo con un piccolo bonus, dedicato però non al DOOM originale del 1993, bensì all’iterazione più recente della saga rilasciata nel 2020, ossia DOOM Eternal. Ebbene, questa catena di bizzarri porting non è legata soltanto al primo capitolo di questa serie di id Software, che è relativamente facile da portare sulla maggior parte dei dispositivi elettronici (e non) che utilizziamo ogni giorno. L’ultimo titolo del franchise è infatti uscito soltanto un paio di anni fa, e presenta un gameplay e una grafica decisamente molto più avanzati rispetto a un gioco uscito 30 anni fa, com’è giusto che sia. Tutto ciò non ha però intimorito un appassionato, che è riuscito a far girare DOOM Eternal su un frigorifero.

L’utente è riuscito a fare ciò con il suo frigorifero smart Samsung, avvalendosi del servizio di gioco in streaming xCloud. Pare che l’impresa non sia neanche stata troppo difficile: a quanto pare, infatti, l’elettrodomestico è dotato di un sistema operativo Android, grazie al quale è riuscito a scaricare, appunto, l’app di xCloud. La qualità grafica è di tutto rispetto, molto sopra le aspettative che qualcuno potrebbe avere per un dispositivo simile. Che sia l’inizio dell’era dei frigoriferi da gaming?

Questa era una lista contenente soltanto alcuni dei metodi più folli per giocare al caro e vecchio DOOM, ma ce ne sono molti altri, più o meno pazzi, coi quali la community si è sbizzarrita, e continuerà sicuramente a farlo. Questo fenomeno, infatti, va avanti da svariati anni tutt’oggi, e non pare avere intenzione di fermarsi; chissà per quanto durerà ancora questa wave di DOOM ovunque. Qual è la soluzione più esilarante secondo voi?