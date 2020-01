Origin PC ufficializza Big O, PC e console in un unico chassis a 2499 dollari

Forse alcuni di voi si ricorderanno dell’Origin Big O, un particolare sistema custom di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa che puntava a unire all’interno di un unico case PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Durante il CES 2020 il CEO di Origin PC kevin Wasielewski è tornato a parlare di questo prodotto decisamente caratteristico, annunciandolo ufficialmente: se siete interessati ad acquistarlo sappiate che è già disponibile sul sito dell’azienda al prezzo di 2499 dollari, ma ci sono alcune cose che dovreste sapere prima.

Partiamo innanzitutto dicendo che l’Origin Big O è disponibile solamente nel mercato nordamericano. Non si sa nulla riguardo un possibile arrivo in europa, ma vi conviene non nutrire troppe speranze: Wasielewski ha fatto chiaramente intendere che l’espansione nel nostro mercato non è nei piani di Origin PC, almeno per il momento.

A questo bisogna poi aggiungere che la versione finale dell’Origin Big O è ben diversa dal prototipo visto in estate: non siamo infatti di fronte a uno chassis che racchiude i quattro sistemi di gioco principali degli ultimi anni, bensì abbiamo due versioni, una che affianca al PC una PS4 Pro, l’altra una Xbox One S All-Digital Edition. Nessuna traccia invece di Nintendo Switch.

Per inserire le console, l’azienda le ha letteralmente tolte dal loro chassis e le ha messe in questo, installando anche un sistema di raffreddamento a liquido per garantire prestazioni ottimali. Nell’Origin Big O troviamo anche una Elgato 4K60, inserita per consentire di acquisire con facilità le sessioni di gioco della console.

Origin non ha ancora ufficializzato le specifiche del PC che affiancherà le console, ma ha promesso un’ampia possibilità di personalizzazione, con schede video GeForce RTX di ultima generazione e CPU Intel Core o AMD Ryzen. L’unico dato certo per ora è che il sistema sarà montato all’interno di un case a doppia camera Corsair Crystal Series 280X.