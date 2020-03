Outriders: nuove sequenze di gameplay svelate in video

First Person Shooter ed elementi Rpg per il nuovo titolo sviluppato dai ragazzacci di People Can Fly: Outriders sarà disponibile a fine 2020 su PC, PS4, Xbox One e su PS5 e Xbox Serie X in salsa nextgen. Nel video vengono mostrati brevi frame di gioco inediti e credetemi se vi dico che ne vale la pena dargli più di una sola occhiata!

Arekkz Gaming, Vestmore e Paradise Central ci parlano di un gioco divertente, che non si perde in chiacchiere e ci porta dritti al centro dell’azione già ai primi livelli.

Le meccaniche sono molteplici e vanno dal sistema fluido di copertura, con occhiolino annesso per i fan di Gears of War, alla gestione delle abilità dei personaggi che, a quanto pare, non saranno relegate ad un mero ruolo di contorno rispetto alle armi; il gioco lascerà che sia tu a decidere se il tuo alter-ego diventi un pistolero provetto , una forza della mutazione o un ibrido. Le classi in Outriders sono quattro, noi al momento ne conosciamo solo tre e sembrano tutte molto interessanti:

I Piromanti manipolano l’energia vulcanica

I Mistificatori agiscono sulle dimensioni di tempo e spazio per azioni letalmente stealth

I Distruttori interagiscono con l’ambiente e dal nome crediamo ci siano ben pochi dubbi sulle modalità d’interazione

Lasciati alle spalle Bulletstorm, Painkiller e Gears of War Judgement, la casa sviluppatrice made in Poland sta provando a concentrare in Outriders tutti gli elementi necessari per far venire l’appetito agli appassionati degli FPS-RPG, che potranno trovare nuova linfa vitale in un’ ambientazione sci-fi dai panorama mozzafiato come viene mostrato nel video Frontiers of Enoch. Chi è stato appassionato di Destiny 2 – o deluso da Anthem –, avrà pane per i suoi denti: poco ma sicuro.

Non ci resta che caricare di proiettili le armi dei nostri Outriders e lasciare che le loro spell escano dal cooldown per affrontare i nemici che incontreremo su Enoch! E se quello che viene detto nel video corrisponde a verità: non vedo l’ora di provarlo!