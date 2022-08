Se speravate di poter provare ancora una volta Overwatch 2 ancora una volta prima dell’uscita, ci sono brutte notizie. In un tweet lanciato nelle ultime ore, il Commercial Leader del franchise e Vice Presidente di Blizzard Entertainment ha infatti annunciato che non sono previste ulteriori open beta prima del lancio della versione definitiva, che avverà il 4 ottobre 2022 su PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

“Ci siamo: tra soli due mesi, Overwatch 2 sarà disponibile. Ho sentito che i giocatori hanno chiesto un’altra open beta. I test interni proseguiranno, ma almeno per ora non abbiamo intenzione di lanciare ulteriori test pubblici”, le parole di Spector dichiarate su Twitter. I motivi sono piuttosto chiari: come dichiarato dello sviluppatore e Vice Presidente di Blizzard, infatti, il team di sviluppo preferisce continuare gli sforzi per ottimizzare il gioco in vista proprio del lancio, invece che concentrarsi su ulteriori test aperti a tutti. Spector ha anche dichiarato che tutti i feedback sono stati ascoltati e probabilmente gli ultimi lavori saranno proprio mirati a integrare il parere dei giocatori nella versione finale.

Si tratta chiaramente di una brutta notizia, ma considerando che Overwatch 2 si è già fatto provare con ben due open beta, probabilmente era solo la minoranza a chiedere un terzo test. Seguendo la logica di Blizzard, ha comunque più senso concentrarsi sul limare alcuni aspetti del gioco prima del lancio, in maniera tale da pubblicare un prodotto il più pulito possibile.

Today marks just 2 months until Overwatch 2's launch! We know players are eager to dive in and have seen questions about the possibility of a third public Beta. While we will continue testing OW2 daily internally, we're not planning any additional public Beta tests. (1/2) — Jon Spector (@Spex_J) August 4, 2022

Se per Overwatch 2 i giocatori hanno avuto modo di provare ben tre versioni, discorso ben diverso invece per Diablo 4: ufficialmente il gioco è entrato in fase alpha, ma purtroppo nessuno avrà modo di provarlo, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.