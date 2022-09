Ci avviciniamo all’arrivo di Overwatch 2. Il gioco di casa Blizzard debutterà infatti a ottobre 2022, su console PlayStation, Nintendo Switch, Xbox e PC. Nel mentre che la data di uscita si avvicina, la campagna marketing di Blizzard continua e svela alcuni, interessanti dettagli su come funzionerà lo sblocco degli Eroi. A differenza del passato, infatti, il roster dei personaggi sarà disponibile in maniera completamente differente.

Overwatch 2

Ne avevamo già avuto anticipazione negli scorsi mesi, quando Blizzard approfittò del Blog PlayStation per svelare alcuni dettagli su Overwatch 2 e la sua formula free-to-paly. Oggi però, grazie alla descrizione del Watchpoint Pack, ne abbiamo la conferma: i giocatori che acquisteranno i Battle Pass del gioco potranno sbloccare i vari Eroi.Chiaramente, essendo un gioco gratuito e che si è adattato al mercato dei Game As A Service, era praticamente scontato che Blizzard optasse per questa scelta. Il funzionamento del Battle Pass dello shooter funzionerà dunque allo stesso modo di Rainbow Six Siege: nello shooter tattico di casa Ubisoft i nuovi Eroi si possono acquistare separatamente, ma sono appunto inclusi nel pass stagionale, che viene aggiornato ogni 3 o 4 mesi.

“Con il Pass Battaglia Premium della prima stagione sarà possibile sbloccare oltre 80 ricompense, incluse le skin di Genji e di altri eroi. Tutti i possessori del Pass Battaglia Premium sbloccheranno immediatamente il nuovo Eroe della serie, Kiriko”, recita la descrizione del pacchetto eliminando ogni dubbio in merito.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch. La natura del gioco sarà free-to-play e non saranno disponibili le casse premio, sostituite invece da classiche microtransazioni di cui però non conosciamo ancora la natura, al di là delle skin dei vari personaggi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiopchi.