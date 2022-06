In arrivo il 4 ottobre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, Overwatch 2 sarà molto diverso dalla prima iterazione. Tanti i cambiamenti che Blizzard ha apportato non solo al gioco, ma anche al modello di business, eliminando per esempio le loot box e introducendo un Battle Pass vero e proprio. Appurato che il nuovo titolo sarà free-to-play, in tanti si chiedono se sarà possibile trasferire le casse premio e la valuta virtuale nel secondo capitolo e ora abbiamo la risposta.

Grazie a un AMA (Ask Me Anything) avvenuto su Reddit, Blizzard ha specificato come funzionerà il trasferimento delle casse premio e della valuta in Overwatch 2. Partiamo proprio dalle loot box: chiunque abbia ancora delle casse a disposizione, essere verranno aperte in automatico e il loro contenuto trasferito nel nuovo gioco. Non sarà dunque possibile trasferire manualmente le loot box e aprirle successivamente, questo perché il successore dello shooter è privo di questa meccanica.

Lo stesso discorso verrà anche per la valuta virtuale, così come per i token e i punti competitivi. Tutto ciò che non è stato utilizzato prima del lancio di Overwatch 2 sarà trasferito in automatico all’interno dell’account e sarà a disposizione per tutti i giocatori sul nuovo capitolo. Come funzionerà questo trasferimento, però, non ci è dato saperlo. “Sveleremo ulteriori dettagli in merito prima del lancio del gioco”, le parole di Jon Spector, commercial lead del franchise di casa Blizzard.

Come accennato in apertura, Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022. Nel corso delle ultime settimane, Blizzard ha condiviso la road map del gioco, che potete trovare a questo indirizzo. Il supporto al gioco sarà decisamente corposo, con una serie di nuovi personaggi, nuovi cosmetici, la modalità PvE e il lancio delle varie stagioni, il tutto spalmato su più archi temporali.